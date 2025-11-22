2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
A mennyet és a poklot is megjárta a forint

A vezető devizákkal szemben erősebben zárta a hetet a hazai fizetőeszköz, mint ahol elkezdte, miután jó nagyot libikókázott.  

Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték, majd a keddi MNB-kamatdöntés bejelentáse előtt hajszálra megközelítette a 385-ös szintet. Ez volt a heti leggyengébb pontja a hazai fizetőeszköznek az uniós pénzzel szemben. A legerősebb meg 381,484 – ezt szerda este érte el. Innen aztán veszített az értékéből, s végül a hetet 383,756-on zárta, ami így is magasabb árfolyam a hétfői nyitónál. 

A forint a dollárral szemben 331,25 forinton vágott neki november harmadik teljes kereskedési hetének. Kedd délután már csak 329,64-et kellett leszurkolni a zöldhasúért a bankközi devizapiacon. Aki nem használta ki e lehetőséget a vételre, az foghatja a fejét, ennél ugyanis csak drágább volt a dollár, a leginkább péntek délután 2-kor, 334,217 forint. Ám azon a szinten hamar összekapta magát a hazai fizetőeszköz, s a hetet a 333,195-ös szinten tudta le a forint-dollár devizapár. 

A svájci frank inkább az euróhoz hasonló pályát írt le a forinttal szemben. A 416,85-ös kezdést követően kedd reggelre csaknem 418-ig gyengült, hogy aztán csütörtök délután 2-kor már 410,334-ig erősödjön. Végül a héttől 412,526-on búcsúzott. 

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A magyar fizetőeszköz árfolyama gyengült péntek reggelre a bankközi kereskedésben.

Vegyesen alakult az árfolyam.

Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Még tovább erősödhet a forint?

A dollár viszont olcsóbb lett.

A magyar deviza erősebbé vált a keddi bankközi kereskedésben.

Az adóelőnyök kihasználására használt tartós befektetési számlák (TBSZ) tőkepiaci kereskedésbe vonása tiltott piaci manipuláció gyanúját vetheti fel, ha az adott tranzakciók torzítják az érintett eszközök keresletét, kínálatát – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi közleményében.

Az inflációs félelmek makacsul tartják magukat, nem csoda, a múlt azt mutatja, hogy az infláció egy hétfejű sárkány, ráadásul újra kinőhetnek fejei.

Kedden reggel gyengült a magyar fizetőeszköz. 

Erősödni tudott a forint.

