A mennyet és a poklot is megjárta a forint

Az eurót hétfő reggel hat óra után 384,34 forinton jegyezték, majd a keddi MNB-kamatdöntés bejelentáse előtt hajszálra megközelítette a 385-ös szintet. Ez volt a heti leggyengébb pontja a hazai fizetőeszköznek az uniós pénzzel szemben. A legerősebb meg 381,484 – ezt szerda este érte el. Innen aztán veszített az értékéből, s végül a hetet 383,756-on zárta, ami így is magasabb árfolyam a hétfői nyitónál.

A forint a dollárral szemben 331,25 forinton vágott neki november harmadik teljes kereskedési hetének. Kedd délután már csak 329,64-et kellett leszurkolni a zöldhasúért a bankközi devizapiacon. Aki nem használta ki e lehetőséget a vételre, az foghatja a fejét, ennél ugyanis csak drágább volt a dollár, a leginkább péntek délután 2-kor, 334,217 forint. Ám azon a szinten hamar összekapta magát a hazai fizetőeszköz, s a hetet a 333,195-ös szinten tudta le a forint-dollár devizapár.

A svájci frank inkább az euróhoz hasonló pályát írt le a forinttal szemben. A 416,85-ös kezdést követően kedd reggelre csaknem 418-ig gyengült, hogy aztán csütörtök délután 2-kor már 410,334-ig erősödjön. Végül a héttől 412,526-on búcsúzott.