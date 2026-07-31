A Mol Cipruson vásárol be

A BG Cyprus Ltd. 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét. A tranzakcióval a Mol alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a kutatás-termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben – írták a Mol részéről.

A 2011-ben felfedezett Aphrodite gázmező becsült készlete mintegy 104 milliárd köbméter földgáz (632 millió hordó olajegyenérték) és 8 millió hordó kondenzátum. A projektben az operátor Chevron 35 százalékos, az izraeli NewMed pedig 30 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fejlesztési terv négy kút fúrását, egy úszó termelőegység telepítését, valamint egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezeték megépítését tartalmazza, amely a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózathoz kapcsolja.

A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, a gáztermelés pedig a tervek szerint 2031-ben indulhat. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a tranzakció összhangban áll a vállalat kutatás-termelési stratégiájával, amely a nemzetközi portfólió erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál.

„A tengeri gázfejlesztési projekt támogatja a vállalat hosszútávú termelési céljait és hozzájárul a termelési portfólió bővítéséhez” – tette hozzá Hernádi Zsolt.

A tranzakció zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és a zárási feltételek teljesülését követően.

(MTI)