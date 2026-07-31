2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Befektetés Gáz Mol Hernádi Zsolt Shell

A Mol Cipruson vásárol be

mfor.hu

A Mol-csoport megállapodást írt alá a Shell-lel a BG Cyprus Ltd. 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. Legfeljebb 720 millió dollárt adnak érte.

A BG Cyprus Ltd. 35 százalékos részesedéssel rendelkezik a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amely magában foglalja a Kelet-Mediterrán térségben található Aphrodite gázmező fejlesztési projektjét. A tranzakcióval a Mol alacsony kockázatú mezőfejlesztési projektbe lép be az Európai Unióban, amely a kutatás-termelés üzletág számára a legnagyobb növekedési lehetőséget jelenti azóta, hogy 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben – írták a Mol részéről.

A 2011-ben felfedezett Aphrodite gázmező becsült készlete mintegy 104 milliárd köbméter földgáz (632 millió hordó olajegyenérték) és 8 millió hordó kondenzátum. A projektben az operátor Chevron 35 százalékos, az izraeli NewMed pedig 30 százalékos részesedéssel rendelkezik. A fejlesztési terv négy kút fúrását, egy úszó termelőegység telepítését, valamint egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezeték megépítését tartalmazza, amely a mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózathoz kapcsolja.

A végső beruházási döntés meghozatala 2027-ben várható, a gáztermelés pedig a tervek szerint 2031-ben indulhat. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a közleményben kiemelte: a tranzakció összhangban áll a vállalat kutatás-termelési stratégiájával, amely a nemzetközi portfólió erősítésére és elismert nemzetközi vállalatokkal stratégiai partnerségek kialakítására fókuszál.

„A tengeri gázfejlesztési projekt támogatja a vállalat hosszútávú termelési céljait és hozzájárul a termelési portfólió bővítéséhez” – tette hozzá Hernádi Zsolt.

A tranzakció zárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, a szükséges hatósági jóváhagyások és a zárási feltételek teljesülését követően. 

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

A magyar tőzsde lefelé csorog, Európa felfelé pislog

A magyar tőzsde lefelé csorog, Európa felfelé pislog

Tizedszázalékokban mérhető csak a tőzsde mozgása.

Devizapiaci szélcsendben próbálja tartani magát a forint

Devizapiaci szélcsendben próbálja tartani magát a forint

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben, filléres mozgások voltak a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Fájhat a feje a forint miatt – ennyiért adják az eurót

Fájhat a feje a forint miatt – ennyiért adják az eurót

Nem volt jó napja a forintnak.

Nagyot üthet, ha Trumppal szembemennek – órák maradtak a piacmozgató döntésig

Nagyot üthet, ha Trumppal szembemennek – órák maradtak a piacmozgató döntésig

Az előjelek alapján nemcsak maga a döntés, hanem annak értelmezése és piaci kontextusa is komoly izgalmakat tartogat.

Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

Mi történt? A forint villantott, aztán valami megváltozott

A hét közepén illegeti magát a magyar fizetőeszköz.

Nem izgulta túl a forint a keddi kereskedést

Nem izgulta túl a forint a keddi kereskedést

Kevéssé változott, vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest kedden a bankközi piacon.

Kicsivel gyengébb lett a forint

Kicsivel gyengébb lett a forint

Gyengült a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben hétfő estéhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Mit csinált a forint? Nézze csak az árfolyamot!

Mit csinált a forint? Nézze csak az árfolyamot!

Felemás napja volt a forintnak.

Ez igen! Így durrantotta be a forint a hetet

Komoly erőt tudott felmutatni már a kezdésnél.

1000 milliárdos botrány az Eximbanknál

A minisztériumi átvilágítás négy olyan nagyvonalú állami hitelügyletet tárt fel, amelyeknél az eljárási szabályokat felrúgva, politikai nyomásra dönthettek. A Tiborcz Istvánhoz és Szíjj Lászlóhoz köthető projektek, az egyiptomi vasúti csőd, valamint Észak-Macedónia 90 milliárdos magyar adófizetői támogatása mind a nyomozó hatóságok elé kerül.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG