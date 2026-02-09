2p
Befektetés MNB-cikkek Varga és Matolcsy "háborúja"

A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

mfor.hu

Komoly visszaesés, nagy leértékelődés. Ez jellemzi a magyar jegybank korábbi vezetésének manőverét.

Súlyos értékvesztést könyvelhetett el a varsói tőzsdén jegyzett Globe Trade Centre (GTC) ingatlanfejlesztő óriás, amelynek árfolyama múlt pénteken eddig soha nem látott mélységbe zuhant. A részvények a világjárványt megelőző időszakban még 8–10 zloty közötti sávban mozogtak, a múlt hét végére értékük mindössze 2.77 zlotyra olvadt – írta meg cikkében a Telex.

Az árfolyamzuhanás közvetlenül érinti a magyar közpénzeket, ugyanis a GTC többségi, 61,5 százalékos tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank környezetéhez köthető Optima Befektetési Zrt. Ebben a cégben összpontosulnak az MNB alapítványainak (PADME és NJEA) tőkéi, így a tőzsdei vesszőfutás miatt az alapítványokon keresztül kihelyezett vagyon értéke is jelentősen zsugorodott.

A háttérben egy többéves befektetési stratégia áll: a Matolcsy György vezette jegybank még a 2010-es évek közepén juttatott több mint 200 milliárd forintnyi forrást alapítványi hálójának. Ennek a tőkének a meghatározó részét az Optima kezelte, amely végül 2020 tavaszán, egy tőzsdén kívüli tranzakció keretében szerezte meg a GTC irányító tulajdonrészét.

A jelenlegi piaci adatok alapján ez a nagyszabású akvizíció most komoly pénzügyi veszteséget mutat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Ezt nézze: pislogni is alig lehet a forint láttán

Minek várni? Kérdezte a forint, de rögtön megadta a választ is hétfőn reggel.

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Mértéktartásra tanít a forint ma reggel

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Elképesztő, mit művel a forint

Két éve nem látott szinten a magyar fizetőeszköz. 

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

Most figyeljen, jöhet az újabb fordulat: ez vár az aranyra

A múlt hónap végén kibontakozó masszív eladási hullám idején rengeteg pénz égett el, de a vihar mostanra elülni látszik. Hogy ezek után mi vár az aranyra? Abból ezúttal sem csináltak titkot az elemzők.

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

Így gyarapították a vagyonukat a képviselők

A parlamenti képviselők kétharmada rendelkezik értékpapírral vagy valamilyen értékpapír jellegű megtakarítással. Seszták Miklósnak majdnem egymilliárd forintja van már ilyen eszközben, Rogán Antal az ezüstérmes, neki a feleségével együtt 750 milliója van állampapírokban – írja a Privátbankár. 

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Már megint kétfelé próbál szakadni a forint

Csütörtök reggeli friss árfolyamok.

Könnyű álmot ígér a forint

Erősödött kissé a főbb devizákkal szemben a forint árfolyama a kora reggeli jegyzéshez képest szerdán a bankközi piacon.

Különös anomáliák az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Különös anomáliákra bukkantak az Orbán-Magyar párharc esélyeivel kapcsolatban

Az egyik weboldalon más áron lehet fogadást kötni Orbán Viktor választási győzelmére, mint a másikon. Magyar Péterrel is hasonló a helyzet, az egyfajta arbitrázslehetőséget jelenthet a befektetőknek. Nem ez az egyetlen ilyen eset, erre befektetési stratégiát lehet alapozni.

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Csak vakarja a fejét a forint – ennyiért adják most az eurót

Felemásan indult a nap.

Svájci bicska nyílt a foint zsebében

Svájci bicska nyílt a forint zsebében

Az euróval és a dollárral szemben erősödött, a svájci frankkal szemben gyengült a forint kedden.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168