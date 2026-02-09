A nagy bukás: egyre olvad a Matolcsy-örökség

Súlyos értékvesztést könyvelhetett el a varsói tőzsdén jegyzett Globe Trade Centre (GTC) ingatlanfejlesztő óriás, amelynek árfolyama múlt pénteken eddig soha nem látott mélységbe zuhant. A részvények a világjárványt megelőző időszakban még 8–10 zloty közötti sávban mozogtak, a múlt hét végére értékük mindössze 2.77 zlotyra olvadt – írta meg cikkében a Telex.

Az árfolyamzuhanás közvetlenül érinti a magyar közpénzeket, ugyanis a GTC többségi, 61,5 százalékos tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank környezetéhez köthető Optima Befektetési Zrt. Ebben a cégben összpontosulnak az MNB alapítványainak (PADME és NJEA) tőkéi, így a tőzsdei vesszőfutás miatt az alapítványokon keresztül kihelyezett vagyon értéke is jelentősen zsugorodott.

A háttérben egy többéves befektetési stratégia áll: a Matolcsy György vezette jegybank még a 2010-es évek közepén juttatott több mint 200 milliárd forintnyi forrást alapítványi hálójának. Ennek a tőkének a meghatározó részét az Optima kezelte, amely végül 2020 tavaszán, egy tőzsdén kívüli tranzakció keretében szerezte meg a GTC irányító tulajdonrészét.