A PSG rajongói kriptozsetonnal is fizettek Messinek az átigazoláskor

Akár havi tízezer forintot is érdemes befektetési alapokba tenni

A hazai kutatások azt mutatják, hogy a legtöbben félnek a hosszú távú befektetésektől, és kockázatosnak érzik az értékpapírok világát. Éppen ezért vagy el sem kezdenek rendszeresen megtakarítani, vagy ha igen, akkor a megtakarításaikat inkább bankbetétekben, állampapírokban tartják, jellemzően rövid távra. Pedig akár havi tízezer forintos nagyságrendben is érdemes rendszeresen befektetni hosszabb távra, mert a havonta befizetett tőkét idővel jelentősen növeli a befektetésen keletkező hozam. Az OTP Céldátum Alapok egyszerű, átlátható és kényelmes rendszeres megtakarítási megoldást nyújtanak azoknak is, akik először lépnek be az értékpapírpiacokra.