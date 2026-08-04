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Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

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Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

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A sokkok után sem nyugodhatunk meg: mit hozhat az euró a magyar befektetőknek?

Imre Lőrinc – Izsó Márton

A 2020-as évek elején elszabaduló infláció és az emelkedő kamatkörnyezet alapjaiban változtatta meg az emberek befektetésekről való gondolkodását. Ráadásul Magyarországon ezek a hatások extrém módon csapódtak le – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója. Olyan magas hozamokat lehetett elérni a magyar piacon, mintha 25-30 évet visszarepültünk volna az időben – tette hozzá Jávorka Imre, a Hold Alapkezelő vagyonkezelési üzletágvezetője. 

Extrém fordulatokat hoztak a 2020-as évek eddig a magyar befektetők számára: 25 százalék feletti inflációra, 18 százalékos effektív alapkamatra, 25–30 éve nem látott hozamokra is volt példa ebben az időszakban. A következő évek sem tűnnek kevésbé izgalmasnak, ugyanis az euró lehetséges bevezetése fordulópontot jelenthet a hazai befektetői gondolkodásban.

Bár az euróövezethez való csatlakozással néhány sajátosságát elveszíti a magyar befektetői szolgáltatói szektor, az euró mégis tisztább helyzetet eredményez majd, amelyben jobban össze lehet hasonlítani a magyar piacot a nemzetközi versenytársakkal – erről Szabó Balázs, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában.

Az adásban kezdésként arról a témáról beszélgettünk, hogy a kormány szigorítja a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályokat (eltűnik az a 15 százalékos adóelőny, ami a vagyonátörökítésen felül vonzóvá tette a konstrukciót). Bár az elnevezés csalóka, valójában a bizalmi vagyonkezelés egy teljesen már jogi fogalom, mint a privát vagyonkezelés. Legalább 3 évre van szükség ahhoz, hogy valaki egy portfóliókezelőre bízza a befektetett pénzét, összességében pedig nőtt az emberek igénye arra, hogy egy profi szakember forgassa a vagyonát – tette hozzá Jávorka Imre, a Hold Alapkezelő vagyonkezelési üzletágvezetője.

Magyarországon a vagyonok mérete nő, a privátbanki szolgáltatást igénylő vagyonosok száma viszont nem emelkedik ilyen ütemben: a létszámukat az egyes becslések 40–60 ezer fő közé teszik. Ebben az elmúlt években elmaradó gazdasági növekedés is szerepet játszott.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találják: 

00:00 Intro, beköszönés.

01:37 Szigorít a kormány a bizalmi vagyonkezelés szabályain. Mit jelent ez pontosan?

06:29 Hogyan kezeli a pénzünket egy portfóliómenedzser?

15:10 A magas infláció és a kamatok robbantották be a befektetési piacot.

21:53 Extrém hatások érték a magyar befektetőket az elmúlt években.

25:42 Hogyan hatna a magyarországi befektetésekre az euró bevezetése?

28:30 Mit keres egy befektető a portfóliókezelésben?

32:44 Nő a vagyon, de a vagyonosok száma is emelkedik Magyarországon?

39:20 Ha részvények, akkor csak amerikai papírok, vagy megvesszük a magyart is?

43:18 A kínai és a távol-keleti konkurencia. 

47:29 A különutas magyar sztori: önmagát vezette be az euró a befektetésekben?

59:12 Rövid és hosszú távú megközelítések a kockázatkezelésben.

01:07:35 Elköszönés.

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