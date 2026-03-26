A Medián friss közvélemény-kutatására tovább erősödik a forint

Az eurót reggel hét óra előtt 387,46 forinton jegyezték a szerda este hat órai 389,36 forint után, a dollár jegyzése 335,02 forintra csökkent 335,94 forintról, a svájci franké pedig 423,18 forintra 425,26-ról. A forint így 0,5 százalékkal erősödött az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,3 százalékkal a dollár ellenében. A hét eleje óta a forint erősödött, 1,5 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 2,0 százalékkal a svájci frank ellenében. A hónap eleje óta a forint gyengült, 2,8 százalékkal az euróval, 5,0 százalékkal a dollárral és 2,0 százalékkal a svájci frankkal szemben.

A magyar deviza nem sokkal azután erősödött nagyot szerdán, amikor a Hvg360-on megjelent a Medián részletes közvélemény-kutatása, amelyben az látszik, hogy ha a mostani kutatásban kapott arányok válnának valóra április 12-én, akkor az akár kétharmados többséget biztosítana a Tisza Pártnak a következő parlamentben.

(MTI)