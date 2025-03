A virágoshoz is boldogan szalad, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

A forint erősödése részben a dollár gyengülésének tudható be, de a keddi jegybankelnök-váltás is szerepet játszott, a piacok jól fogadták a Matolcsy György helyére érkezett Varga Mihály üzeneteit .

Például az euró jegyzése a hétfő reggeli 401,80-as szintnél több mint 3,5 egységgel állt magasabban, 398,15 forinton. Ám az igazán nagy dobás a dollárral szemben következett be: míg a zöldhasúért hétfő reggel még 385,69-et kellett fizetni a bankközi piacon, addig a péntek esti kereskedés – amely irányadó a hétvégén működő pénzváltók számára – zárásakor már csak 367,505-öt. De a svájci frankkal szembeni több mint tíz egységes – 427,67-ről 417,04 forintra való – erősödés is megsüvegelendő.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!