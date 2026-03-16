Afrika felnevet: Trumpék még ezen a piacon is ölre mennek Kínával

A Zambézi folyóról elnevezett ország eldöntötte: 2031-re több mint a háromszorosára, évi 3 millió tonnára növelné rézkitermelését – jelentették be a napokban az ottani bányászati miniszter vezetésével a Reuters információi szerint.

Millió tonnák versenye Latin-Amerikától Afrikáig

Ha a fenti keretet el tudják érni, az akár átrendeződést is hozhat a bányászatban, sőt a teljes rézpiacon. Afrikában Kongó a legnagyobb réztermelő, őket követi Zambia. Utóbbi tavaly elmaradt célkitűzéseitől, de a tervezett 1 millió tonnás rézmennyiség helyett így is közel 900 ezer tonna rezet sikerült bányászniuk.Az afrikai tervek nagyratörőnek mondhatók. De szerencsájükre kulcsszerephez juthatnak Washington stratégiájában, hiszen a Donald Trump vezette Egyesült Államoknak mindez kapóra jön: ők megkettőzött erővel dolgoznak annak érdekében, hogy megtörjék Kína dominanciáját a modern ipari gyártáshoz elengedhetetlen nyersanyagok piacán. Arról, hogy pontosan mekkora a nemrég megszellőztetett paktum értéke és miként állíthatja feje tetejére mindez a rézpiacot további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.