Aggódni kezd, ha meglátja, mi történt a forinttal

Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után, a dollár 328,69 forinton áll 328,14 után, a svájci frank pedig 409,17 forinton 409,05 forint után. Péntek reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll a hétfői kezdéshez képest, 0,4 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 0,1 százalékkal erősebben a dollár és a svájci frank ellenében. A forint az év eleje óta 6,9 százalékkal erősödött az euróval szemben és 17,3 százalék nyereségre tett szert a dollár, valamint 6,6 százalékra a svájci frank ellenében.

(MTI)