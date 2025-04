Akkora gyomrost kapott a dollár, hogy már a forint is kóstolgatja

A hét eleji kezdéshez képest is vegyesen áll a forint árfolyama a három devizával szemben: 0,3 százalékkal gyengült az euró és 1,1 százalékkal a svájci frank ellenében, 2,1 százalékkal erősödött viszont a dollárral szemben.

A magyar fizetőeszköz is jócskán megérezte az amerikai elnök által bejelentett új vámintézkedéseket.

Kapcsolódó cikk Mit művelt a forint a Trump-vámok hírére? A magyar fizetőeszköz is jócskán megérezte az amerikai elnök által bejelentett új vámintézkedéseket.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!