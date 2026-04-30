Alábbhagyott a forint lendülete

Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték, szemben az előző nap 365,21 forintos árfolyamával. A dollár 312,35 forintról 314,03 forintra erősödött, míg a svájci frank jegyzése 395,41 forintról 396,69 forintra emelkedett.

A havi teljesítmény ugyanakkor továbbra is kedvező a forint számára: áprilisban az euróval és a svájci frankkal szemben egyaránt 4,6 százalékos, míg a dollárral szemben 5,5 százalékos erősödést mutat a magyar deviza.