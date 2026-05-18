Alacsonyabb kamatokkal bocsát ki állampapírokat az ÁKK

A hazai kamatkörnyezet javulására reagálva az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK Zrt.) 2026. május 22-én új sorozatokat indít és lezárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futó sorozatait. A módosítás kizárólag a kamatok 0,5 százalékpontos mérséklését jelenti, a fix kamatozású lakossági állampapírok egyéb jellemzőit változatlanul hagyja az adósságkezelő.

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a hazai kamatkörnyezet, és mind a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon érdemi hozamcsökkenés zajlott le. Ez indokolttá tette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatozásának felülvizsgálatát is, amelynek célja az adósságkezelés költségeinek mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. A felülvizsgálat eredményeképpen az ÁKK az alábbi módosításokat hajtja végre:

1. Új sorozat kerül forgalomba a Fix Magyar Állampapírból (FixMÁP) 2031/Q3 néven, melynek futamideje változatlanul öt év, a kamatozása évi 6,50 százalékra (EHM: 6,66 százalék) mérséklődik, továbbra is versenyképes és kiszámítható megtakarítási lehetőséget biztosítva a háztartások számára. Az új sorozat május 22-től vásárolható meg, a jelenlegi 2031/Q2 nevű FixMÁP-sorozat 2026. május 21-ig érhető el.

2. Az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozat ezentúl is 1-5 éves távon nyújt majd biztonságos és likvid befektetést, sávosan emelkedő 6,0-7,0 (EHM: 6,47) százalék közötti kamatozással. Az új 2031/M3 sorozatszámú dematerializált MÁP Plusz is május 22-től lesz megvásárolható, az eddig futó 2031/M2 sorozatból május 21-ig vásárolható.

3. A MÁP Plusz nyomdai változatának kamata is csökken, így az új sorozat 5,0-6,25 (EHM: 5,73) százalék közötti sávban emelkedik az öt év során.

4. Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) mai napon meghirdetésre kerülő új sorozatai esetén is 0,5 százalékpontos kamatmérséklést eszközöl az ÁKK Zrt: a KTJ-I új kamata 5,0 százalékra (EHM: 5,00 százalék), míg a KTJ-II kamata 5,5 százalékra (EHM: 5,36 százalék) mérséklődik.

A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a finanszírozási helyzetet és ezeknek megfelelően dönt az optimális adósságszerkezetről és finanszírozási kondíciókról. Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, átlátható és biztonságos maradjon.

Észbe kaptak a magyarok, tódultak az inflációt leköröző nyugdíjpénztárakba

Hosszú évek óta nem lépett be annyi új tag az önkéntes nyugdíjpénztárakban, mint 2025-ben, ráadásul közben a kilépők száma sokéves mélypontra esett. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint nemcsak a taglétszám, hanem a befizetések összege is új csúcsokat döntöget. A rekordszámok szerint egyre több magyar gondolja úgy, hogy időskora anyagi biztonságához nem lesz elég az állami nyugdíj.

Egyre több pénz ömlik a ritka nemesfém piacára, az ára is kedvező 

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben hétfő reggel a péntek késő délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,12 százalékkal csökkent a héten.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 11,43 pontos emelkedéssel, 132 438 ponton nyitott még reggel, dél körül ugyanakkor már 1,2 százalékos mínuszba került a magyar tőzsdemutató, 130 805 pontig csökkent a tőzsdemutató. A befektetők nagyon adják az OTP részvényeit.

A kőolaj-áremelkedéssel együtt gyengül a forint. Az amerikai-kínai egyeztetés, egyelőre inkább emelte a kőolaj árát, mint hűtötte volna a kedélyeket az iráni válság miatt.

