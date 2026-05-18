Alacsonyabb kamatokkal bocsát ki állampapírokat az ÁKK

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltozott a hazai kamatkörnyezet, és mind a kötvénypiacokon, mind az egyéb releváns pénzügyi piacokon érdemi hozamcsökkenés zajlott le. Ez indokolttá tette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatozásának felülvizsgálatát is, amelynek célja az adósságkezelés költségeinek mérséklése, a lakossági piac stabilitásának megőrzése mellett. A felülvizsgálat eredményeképpen az ÁKK az alábbi módosításokat hajtja végre:

1. Új sorozat kerül forgalomba a Fix Magyar Állampapírból (FixMÁP) 2031/Q3 néven, melynek futamideje változatlanul öt év, a kamatozása évi 6,50 százalékra (EHM: 6,66 százalék) mérséklődik, továbbra is versenyképes és kiszámítható megtakarítási lehetőséget biztosítva a háztartások számára. Az új sorozat május 22-től vásárolható meg, a jelenlegi 2031/Q2 nevű FixMÁP-sorozat 2026. május 21-ig érhető el.

2. Az új Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sorozat ezentúl is 1-5 éves távon nyújt majd biztonságos és likvid befektetést, sávosan emelkedő 6,0-7,0 (EHM: 6,47) százalék közötti kamatozással. Az új 2031/M3 sorozatszámú dematerializált MÁP Plusz is május 22-től lesz megvásárolható, az eddig futó 2031/M2 sorozatból május 21-ig vásárolható.

3. A MÁP Plusz nyomdai változatának kamata is csökken, így az új sorozat 5,0-6,25 (EHM: 5,73) százalék közötti sávban emelkedik az öt év során.

4. Az egy- és kétéves Kincstári Takarékjegyek (KTJ-I és KTJ-II) mai napon meghirdetésre kerülő új sorozatai esetén is 0,5 százalékpontos kamatmérséklést eszközöl az ÁKK Zrt: a KTJ-I új kamata 5,0 százalékra (EHM: 5,00 százalék), míg a KTJ-II kamata 5,5 százalékra (EHM: 5,36 százalék) mérséklődik.

A részleteket az alábbi táblázat tartalmazza:

Az ÁKK Zrt. folyamatosan monitorozza a pénz- és tőkepiaci folyamatokat és a finanszírozási helyzetet és ezeknek megfelelően dönt az optimális adósságszerkezetről és finanszírozási kondíciókról. Ezzel a rugalmassággal biztosítja, hogy az állam finanszírozása egész évben stabil, átlátható és biztonságos maradjon.