Alig várja a reggelt, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Még ennél is jobban teljesített a forint a dollárral szemben, 358,24-ig ment fel a reggel még 359,16-os árfolyama.

Ha nem is sokat, de képes volt a szerda reggeli nyitásához képest is teret nyerni a forint az euróval szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az uniós pénz egységét este hat óra után 407,47 forinton jegyezték, szemben a reggeli 407,69-cel.

A hazai fizetőeszköz nemcsak az uniós pénzzel, hanem a többi devizával szemben is erősödött szerda estére a reggeli jegyzéséhez képest.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!