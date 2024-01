Aligha hihet a szemének, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Idén is jó választás lehet az államkötvény - A hét videója

Az állampapírok a kockázatmentes befektetések között továbbra is tarolnak, még a szerényebb kamattal is várhatóan túlszárnyalják majd az inflációt. De a BUX is simán dönthet új és új rekordokat, ha a gazdaság és az infláció a papírforma szerint alakul. E heti videónkban az idei kilátásokról beszélgetnek munkatársaink, Eidenpenz József és Rácz Gergő.