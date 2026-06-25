Álmában is erősödik a forint

Az euró jegyzése reggel hat órára 355,34 forintra csökkent a szerda délután hat órai 356,34 forintról. A dollár jegyzése 312,62 forintra csökkent 313,81 forintról, a svájci franké pedig 385,46 forintra 386,38-ról.

A forint erősebben áll az év eleji kezdésnél mindhárom devizával szemben, csütörtök reggeli jegyzésén az euróval szemben 7,6 százalékkal, a dollár ellenében 4,5 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6,7 százalékkal.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)