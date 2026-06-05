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Befektetés BUX Dax Forint Gáz

Álmosan indult a pénteki kereskedés

mfor.hu

Unalomba is fulladhat a mai kereskedési nap?

Vegyesen kezdtek a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE100 index 0,2 százalék csökkenéssel, a frankfurti DAX-30 index 0,06 százalék gyengüléssel, a párizsi CAC-40 index pedig 0,2 százalék erősödéssel indította a kereskedést.

Az euróövezeti vállalatok gyűjtőindexei közül az EuroStoxx50 index 0,27 százalék mínuszban volt nyitáskor. Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, júliusi jegyzésében 0,64 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 49,06 euróba került 9 órakor.

Az euróval szemben tobább erősödött a forint. A jegyzés 353 forint 78 fillérig jött le. Az euró-dollár jegyzése 1,1623 volt.

Idehaza a BUX 0,5 százalék körüli pluszban kezdett, 133 813 ponton. 1 milliárd forint alatti volt a forgalom 20 perc után. A főbb részvények vegyesen kezdték a napot. Nyitás után nem sokkal az OTP 0,1 százalékot emelkedett, 40 760 forintig. A MOL 0,4 százalékot csökkent, 3900 forintig. A Magyar Telekom 0,5 százalékot csökkent, 2643 forintig. A Richter 0,8 százalékot erősödött, 11 980 forintig.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

(MTI)

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