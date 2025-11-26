Álomittasan ébredt a forint szerda reggel

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben – jelentette az MTI.
- Az euró 7 órakor 382,22 forinton állt, alacsonyabban a kedd esti 382,31 forintnál.
- A dollár jegyzése 330,82 forintról 329,78 forintra gyengült, a svájci franké viszont 409,02 forintról 409,95 forintra emelkedett.
- Az euró 1,1591 dollárra erősödött a kedd esti 1,1565 dollárról.
