Amerika egyelőre nem küld harci gépeket Ukrajna fölé

Az ukrán elnök arra kérte a nemzetközi közösséget, hogy hirdessenek légtértilalmat Ukrajna felett, ezzel megakadályozva, hogy az orosz harci repülőgépek ukrán célpontokat támadhassanak.

A felvetésre reagált a Fehér Ház is: Jen Psaki szóvivő szerint "egy ilyen tilalmat be is kéne tartani", majd hozzátette, "amerikai erőket küldeni a betartatásra... ez megteremtené egy direkt konfliktus esélyét, és elképzelhető, hogy egy Oroszország elleni háborúhoz vezetne, amelyben nem tervezünk szerepet vállalni".

Kapcsolódó cikk Tovább lövik Harkivot az oroszok Tovább folytatódik Ukrajna második legnagyobb városának ostroma, az orosz erők kedd reggel is lőtték a várost, újra lakónegyedeket is értek találatok.

Zelenszkij egyébként arról nem beszélt videóüzenetében, hogy miként képzeli el a légtértilalom ellenőrzését és betartatását.

A szóvivőt arról is kérdezték, hogy tervezik-e az orosz kereskedelmi járatok kitiltását az amerikai légtérből. Erre Psaki úgy reagált: "Semmilyen lehetőség nincs kizárva." Aztán viszont hozzátette, hogy az amerikai légitársaságok gépei közül sok használja az orosz légteret ázsiai és más célpontok eléréséhez. Ez is oka lehet annak, hogy az Egyesült Államok egyelőre vonakodik megtenni ezt a lépést, miközben az európai országok nagy része már meghozta ezt a döntést.