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Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Natív tartalom

Az utóbbi években alapjaiban változtak meg a lakossági és vállalati tőzsdézési szokások. A gyorsaság, a stabilitás és a közvetlen tőzsdei elérés ma már alapelvárás a befektetők részéről. Részben erre a digitális igényre reagálva indította el a hitelintézet az OTP SingleMarketet, amely saját fejlesztésű befektetési platformként most egy újabb hatalmas lépéssel hozza közelebb a világ legfontosabb tőkepiacait a hazai ügyfelekhez.

A modern online befektetési platform legújabb mérföldköveként az amerikai részvények vásárlása is közvetlenül elérhetővé vált a felületen a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) és a Nasdaqon jegyzett papírokkal. Ez a fejlesztés több mint 1500 új nemzetközi részvénnyel bővíti az eddigi palettát, így a teljes kínálat már a 3000-et is meghaladja. A hazai befektetők így közvetlenül építhetik be portfóliójukba a világ legnagyobb és leglikvidebb tőkepiacának olyan slágertermékeit, mint a technológiai szektor óriásai vagy a mesterséges intelligencia (MI) forradalmát hajtó vállalatok.

Megbízható banki háttér és folyamatos digitális innováció

A hazai pénzintézet digitális fejlesztései mögött egy tudatos, ügyfélközpontú stratégia áll. Az OTP Bank az elmúlt időszakban számos olyan újítást vezetett be, amelyek a mindennapi pénzügyeket egyszerűsítik és teszik biztonságosabbá. Elég csak a MobilBankban elérhető, NFC és QR-kód alapú „Pénzkérés simán” funkcióra, az OTP-s SZÉP-kártyák digitalizációjára, vagy a mesterséges intelligencián alapuló, valós idejű csalásmegelőzési (fraud monitoring) rendszerekre és az Utalásőr szolgáltatásra gondolni.

Mások mellett az OTP SingleMarket egyik legfőbb erénye, hogy mögötte az ország legnagyobb múltú, stabil szolgáltatója áll. A felhasználók úgy élvezhetik a modern, rugalmas kereskedési felület előnyeit, hogy közben az OTP Bank nyújtotta biztonságban tudhatják tőkéjüket. A tőzsdei kereskedés megkezdéséhez a befektetőknek mindössze egy, az értékpapírszámlájukhoz kapcsolt USD devizaszámlával kell rendelkezniük.

Kényelem és profi funkciók az OTP SingleMarket felületén

Az online felület célja, hogy a lakossági és vállalati ügyfelek egyaránt kompromisszumok nélkül, böngészőből vagy mobilapplikációból is kényelmesen kereskedhessenek. Bár a megbízások értelemszerűen a piacok nyitvatartási ideje alatt teljesülnek, vételi és eladási megbízások a nap 24 órájában bármikor beadhatók.

Személyre szabott funkciók a tudatos befektetésekért:

  • Személyre szabhatóság: Egyedi igények szerint alakítható „Kedvencek” menüpont a kiemelt részvények követéséhez.
  • Azonnali reakcióidő: Beállítható automatikus árfolyamfigyelés és árfolyamriasztás, amely push értesítéssel azonnal jelzi a piaci mozgásokat.
  • Grafikonok és indikátorok: A desktopos felületen fejlett grafikonos elemzőeszközök segítik az árváltozások nyomon követését.
  • Választható készletpárosítási logika: A befektetők adózási vagy stratégiai céljaiknak megfelelően szabadon dönthetnek arról, hogy értékesítéskor melyik csomagot hívja le a rendszer elsőként: 
    • FIFO (First In, First Out): Az elsőként vásárolt részvényeket adja el először.
    • LIFO (Last In, First Out): A legkésőbb vásárolt, legfrissebb készletet értékesíti legkorábban.
    • HIFO (Highest In, First Out): A legmagasabb bekerülési áron vásárolt papíroktól válik meg először.
    • LOFO (Lowest In, First Out): A legalacsonyabb áron beszerzett eszközöket értékesíti elsőként.
  • Kockázatmentes gyakorlás: Az érdeklődők egy demó számlával regisztráció és bejelentkezés nélkül is kipróbálhatják a felület működését.

Kedvező tőzsdei kereskedési díjak és átlátható költségek

A platform használatához az OTP internet- és mobilbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfeleknek nincs szükségük külön szerződésre, és havi rendszeres alapdíjat sem kell fizetniük.

A működés teljesen transzparens: a jelenleg futó akciós időszakban a tőzsdei kereskedési díjak akár 0,25–0,35 százalék között is alakulhatnak a megbízás összegétől és a célpiactól függően*. Ráadásul a felületen a hétköznapi kereskedési órákban költségmentes, valós idejű devizakonverzió áll rendelkezésre több mint 30 devizapárban, amely a folyó- és a befektetési számlákon egyaránt működik.

A platform használatához az OTP internet- és mobilbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfeleknek nincs szükségük külön szerződésre, és havi rendszeres alapdíjat sem kell fizetniük
A platform használatához az OTP internet- és mobilbanki hozzáféréssel rendelkező ügyfeleknek nincs szükségük külön szerződésre, és havi rendszeres alapdíjat sem kell fizetniük
Fotó: OTP Bank

Bár a platform letisztult irányítópultjával önálló digitális kereskedésre lett tervezve, az ügyfelek mögött ott áll a megszokott banki háttér is: szükség esetén a magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat és a személyes bankfióki ügyintézés lehetősége is biztosított. A megtakarítások maximalizálását segítve a platformon elérhető eszközök akár tbsz (tartós befektetési számla) konstrukcióban is kezelhetők.

*A megbízási díjak az akciós időszakban a következők. A Budapesti Értéktőzsdén, 100 millió forint alatti megbízás esetén 0,35 százalék, de minimum 500 forint vagy 3 euró, 100 millió forint feletti megbízás esetén 0,25 százalék. A Deutsche Börse (Xetra) megbízásai esetén 0,3 százalék, legalább 3 euró. Az akciós díjak visszavonásig érvényesek.

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