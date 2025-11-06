1p
Amíg aludt, az euró drágább, a dollár olcsóbb lett

Itt vannak a friss árfolyamok.

Kevéssé változott, vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hét órakor 386,85 forinton jegyezték az előző este 18 órai 386,55 forint után, a dollár 336,19 forinton áll 336,59 után, a svájci frank pedig 415,44 forinton 415,19 után.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint kissé erősebben áll a 45. heti, hétfői kezdésnél; 0,3 százalékkal az euróval, 0,1 százalékkal a dollárral és 0,7 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 6,0 százalékkal erősödött az euró, 15,4 százalékkal a dollár és 5,2 százalékkal a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

