Amikor a konyhában esnek le a kések, nem kapkodunk alatta – vélik a Raiffeisen Alapkezelő szakértői

Vajon a magas állampapír-kamatok kifutása után mennyiben lehet más az idei esztendő a tavalyinál, miért is lehetnek nyerők az abszolút hozamú befektetési alapok, Donald Trump eddigi intézkedései és a legfrissebb geopolitikai válság, az izraeli-iráni konfliktus mennyire remegtették meg a hazai befektetők kezét, s milyen az ő korösszetételük, érezhető-e már e téren is fiatalítás? Ezekről is faggattuk a Privátbankár.hu – Alapkezelő Klasszis 2025 szavazáson a szakma szavazatai alapján a Legjobb Hosszú Kötvény Alap kategóriában első Raiffeisen Alapkezelő két szakértőjét, Simon Péter vezérigazgatót és Gyetvai Károly értékesítési vezetőt.

De más kérdésekre adott válaszaik alapján abba is bepillantást nyerhettünk, mely szektorok lehetnek most a legígéretesebb befektetési célpontok, mi a kül- és belföldi eszközök optimális aránya. S végül, de nem utolsósorban szakértő vendégeink annak a jegybankelnöki szándéknak a realitásáról is elmondták a véleményüket, hogy a Budapesti Értéktőzsde regionális szerepe növekedjen.

