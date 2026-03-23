Amikor már az arany sem véd: vaskos mínuszok a tőzsdén

Az arany unciánkénti világpiaci ára nemrég a 4100 dolláros kulcsszintre is leszúrt miután a határidős piacokon a vasárnap esti nyitását követően masszív eladási hullám bontakozott ki a kereskedésben. Ezzel a klasszikus menedékeszköznek tartott arany újabb szimbolikus és fizikai mélypontra került.

Komoly félelmek húzzák a mélybe

2025 novembere óta nem láttunk a magyar idő szerint hétfőn kora reggel elért jegyzési szintet a nemesfémnél. Az arany kurzusa csak a múlt héten mintegy 10 százalékos értékvesztést kellett elkönyveljen, ehhez most még hozzácsapott egy újabb bő 8 százalékos mínuszt napon belül. A csillogó fém a 4400 dollár környéki tartományban kezdett bele a 2026-os évbe, azóta megközelítőleg sem járt a mostani, március végén elért mélypontján. A hónap elején indított iráni háború óta nem igazán tölti be menedékeszköz szerepét az instrumentum, de a mostani újabb “sell off” újabb félelmekre is rávilágít:

A félelmek fókuszában: infláció, kamaetemelés, jegybankok

A közel-keleti harcok inkább csak eszkalálódtak az elmúlt napokban, ez egyedül a kőolaj ralijának kedvezett.