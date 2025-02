Amikor már azt hittük, vége, robbantott egyet a forint

A dollárral szemben hasonló pályát járt be a magyar deviza szerdán, egy euróért 385,42 forintot kérnek a bankközi devizapiacon.

Nagy hullámvasutazásban volt szerdán a forint a bankközi devizapiacon. Délelőtt erősödött: az euró jegyzése 402 forint alá került délelőtt 10 óra környékén. Innen késő délutánig egy lassú gyengülésnek lehettünk szemtanúi, 17 óra tájban 403,80 forinton járt az euró árfolyama. Ekkor azonban meglódult a forint: este 6 órára újra 402 forint alá került a jegyzés, elérve a napi mélypontot – a kedd este látott 403 forint fölötti szintekhez képest pedig egyértelmű erősödést jelent. Mindez a Privátbankár Árfolyamkereső grafikonján is jól látszik:

