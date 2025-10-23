Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Amit a forint ma produkál, arra sajnos tényleg nincsenek szavak

mfor.hu

Minden fő devizával szemben gyengülünk.

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök délben a reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Az euró délben 390,54 forinton állt, magasabban a reggeli 389,63 forintnál. A dollár jegyzése 335,96 forintról 336,86 forintra nőtt, a svájci franké pedig 421,40 forintról 422,15 forintra emelkedett.

Az euró jegyzése 1,1592 dollárra gyengült a reggeli 1,1598 dollárról.

Magára talált estére a forint.

Az év közepére huszonöt százalék közelébe ugrott a tartós befektetési számlákon tartott vagyon aránya a háztartások értékpapír-megtakarításain belül a BiztosDöntés.hu számításai szerint. Az év végéig tovább növekedhet a TBSZ-ek súlya, miután utóbbiak szempontjából erős hónapok következnek a szezonális hatások miatt.

A magyar fizetőeszköz nem vett fel határozott irányt a bankközi kereskedésben.

Gyengült a hazai fizetőeszköz reggel.

A dollárért viszont többet kértek estére.

389 forintért is szerezhetünk eurót.

A 3 százalékos lakáshitel berúghatja a SZÉP kártyák motorját is

A szeptember 1-től igényelhető első lakás megszerzését támogató Otthon Start hitelprogram várhatóan jelentősen megemeli majd a SZÉP kártyák forgalmát is. Az év elejétől lakásfelújításra is fordítható juttatási forma eddig is népszerű volt, egyrészt dinamikusan bővült az év során az újonnan regisztrált elfogadóhelyek száma, zömmel felújításhoz lehetőséget adó barkács- és bútoráruházakkal, másrészt akár a 30-50 ezer forintos átlagos kosárméretet is elérte a vásárlások összege. Az új lakáshitel újabb lendületet adhat a lakásfelújítási rohamnak, hiszen a frissen vásárolt lakásokat be is kell rendezni ahhoz, hogy otthonná változzanak.

Elképesztő, mennyit lehetett ezeken a befektetéseken keresni

A héten napról napra újabb és újabb rekordokat döntött az arany ára, de általában is elmondható, hogy a nemesfémek ára szeptember eleje óta valósággal szárnyal. Ez alatt az idő alatt az arany és az ezüst mintegy harmadával drágult, de hasonlóan gyors áremelkedés volt tapasztalható a platina esetében is.

A magyar fizetőeszköz vegyesen teljesített a hét utolsó munkanapján a bankközi piacon.

A magyar fizetőeszköz erősödött csütörtökön a bankközi piacon.

