Amit a forint ma produkál, arra sajnos tényleg nincsenek szavak

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök délben a reggeli jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró délben 390,54 forinton állt, magasabban a reggeli 389,63 forintnál. A dollár jegyzése 335,96 forintról 336,86 forintra nőtt, a svájci franké pedig 421,40 forintról 422,15 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése 1,1592 dollárra gyengült a reggeli 1,1598 dollárról.