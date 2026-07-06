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Árad? Nagyon sok olaj érkezhet hamarosan

mfor.hu

Döntöttek, de bármikor fel is függeszthetik a lépést a piaci mozgásoktól függően.

Az OPEC plusz hét vezető országa

  • Oroszország,
  • Szaúd-Arábia,
  • Irak,
  • Kazahsztán,
  • Kuvait,
  • Omán és
  • Algéria

augusztusban napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését júliushoz képest – áll a szervezet vasárnapi közleményében.

Résen vannak

Ez a hét ország korábban a kvótánál nagyobb mértékben csökkentette önkéntesen olajtermelését. Augusztusban az OPEC plusz országok teljes olajtermelési kvótája napi 36,019 millió hordó lesz.

A megállapodás vezetői – Szaúd-Arábia és Oroszország – augusztusban napi 62 ezer hordóval növelhetik termelésüket – napi 10,416 millió, illetve 9,887 millió hordóra.

Irak 26 ezer hordóval 4,405 millió, Kuvait 16 ezerrel 2,660 millió, Kazahsztán 10 ezerrel 1,618 millió hordóra, Algéria 6 ezerrel 1,001 millió, Omán pedig 5 ezer hordóval napi 836 ezer hordóra bővítheti termelését a jövő hónapban.

Az OPEC megjegyezte, hogy a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a piaci fejleményeket, és a termelésnövelés felfüggeszthető vagy akár visszafordítható a változó piaci folyamatoktól függően.  (MTI/Reuters/TASZSZ)

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