Árad? Nagyon sok olaj érkezhet hamarosan

Az OPEC plusz hét vezető országa
- Oroszország,
- Szaúd-Arábia,
- Irak,
- Kazahsztán,
- Kuvait,
- Omán és
- Algéria
augusztusban napi 188 ezer hordóval növeli olajtermelését júliushoz képest – áll a szervezet vasárnapi közleményében.
Résen vannak
Ez a hét ország korábban a kvótánál nagyobb mértékben csökkentette önkéntesen olajtermelését. Augusztusban az OPEC plusz országok teljes olajtermelési kvótája napi 36,019 millió hordó lesz.
A megállapodás vezetői – Szaúd-Arábia és Oroszország – augusztusban napi 62 ezer hordóval növelhetik termelésüket – napi 10,416 millió, illetve 9,887 millió hordóra.
Irak 26 ezer hordóval 4,405 millió, Kuvait 16 ezerrel 2,660 millió, Kazahsztán 10 ezerrel 1,618 millió hordóra, Algéria 6 ezerrel 1,001 millió, Omán pedig 5 ezer hordóval napi 836 ezer hordóra bővítheti termelését a jövő hónapban.
Az OPEC megjegyezte, hogy a tagországok továbbra is szorosan figyelemmel követik a piaci fejleményeket, és a termelésnövelés felfüggeszthető vagy akár visszafordítható a változó piaci folyamatoktól függően. (MTI/Reuters/TASZSZ)
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