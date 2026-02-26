2p
Égig emelné az újabb csapás a kapzsiság szimbólumának árát

Súlyos ára lehet az újabb szárnyalásnak az arany kapcsán.

5600 dollárt ért az arany egyetlen unciája idén január végén, amikor is az idei, sőt története eddigi legmagasabb jegyzése környékén járt. Azóta sok víz lefolyt a Dunán is, hát még az aranypiacon. Februárt többszörös, egyenként is méretes korrekcióval kezdték a nemesfémek az árupiacon, nem csak az arany. A sárgán csillogó nemesfém kurzusa viszont a Chicagói Fémtőzsdén (CME) egészen a 4400-4450 es támaszszintig zuhant vissza.

Amikor a plafon az arany új padlója

Az aranypiaci ralit még ekkor sem temették sokan, de az 5000 dolláros lélektani szint alá gyengülés minden befektető számára erős figyelmeztetés volt. Az elemzők ekkor meg is fogalmazták a nemesfémek és kivált a kapzsiság szimbólumaként is nyilvántartott arany kapcsán, hogy a könnyű pénz időszaka véget érhetett.

Nos, ma meg már éppen úgy tűnik: az arany ára a közeljövőben várhatóan az 5000 dolláros unciánkénti szint felett stabilizálódik – ezt már Priyanka Sachdeva, a Phillip Nova szakértője közölte friss elemzésében. Amennyiben a helyzet tovább eszkalálódik, a nemesfém ára könnyen új történelmi csúcsokat dönthet egy banki elemzés alapján. 

Hogy mekkorát vágtázhat az arany és mennyit érhet az előbbi esetben a nemesfém engyetlen unciája, arról további részleteket laptársunk, a Privátbankár.hu oldalán megjelent írásból ismerhet meg.

 

