Átaludta a napot a forint

Az eurót délután hat órakor 393,13 forinton jegyezték a kora reggeli 393,14 forint után.
A dollár jegyzése 335,49 forintra csökkent 335,66 forintról, a svájci franké pedig 420,62 forintra ment lejjebb 421,27-ről.
A forint szerda délutáni jegyzésén erősebben áll a szeptemberi kezdésnél, az euróval szemben 0,9 százalékkal, a dollárral szemben 1,2 százalékkal, a svájci frank ellenében pedig 0,8 százalékkal.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben négy és fél, a dollárral szemben tizenöt és fél, a svájci frank ellenében pedig négy százalék erősödésre tett szert. (MTI)
