Átfordult a forint, ez áll a háttérben

Új hónapot kezdve gyengült kissé a forint hétfő reggelre a péntek délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfő reggel hat órakor 354,05 forinton jegyezték a péntek délutáni 353,75 forint után, a dollár jegyzése 304,04 forintra ment fel 302,95 forintról, a svájci franké pedig 388,23 forintra 387,79-ről.
Vegyes a kép
Május hónapot jelentős nyereséggel zárta a forint a most reggeli gyengülés ellenére, ezért különleges a hazai fizetőeszköz helyzete. Az új hónap kezdete fordulatot jelent, hiszen az elmúlt hetekben komoly eredményeket produkált a forint.
A forint május hónapban erősödött, 2,9 százalékkal az euró, 2,1 százalékkal a dollár és 2,4 százalékkal a svájci frank ellenében. A forint az év eleje óta 7,9 százalékkal erősödött az euróval, 7,2 százalékkal a dollárral és 6,0 százalékkal a svájci frankkal szemben. (MTI)
