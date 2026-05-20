Átlépett egy határt a forint, ennyiért adják az eurót

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel 7 órakor jegyzett 361,80 forintról 358,92 forintra változott este hat után, napközben 358,81 forint és 362,35 forint között mozgott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
A svájci frank jegyzése a reggeli 394,92 forintról 392,17 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 311,92 forintról 308,65 forintra csökkent. Az euró jegyzése a reggeli 1,1598 dollárról 1,1628 dollárra változott.