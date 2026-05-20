Átlépett egy határt a forint, ennyiért adják az eurót

Észbe kaptak a magyarok, tódultak az inflációt leköröző nyugdíjpénztárakba

Hosszú évek óta nem lépett be annyi új tag az önkéntes nyugdíjpénztárakban, mint 2025-ben, ráadásul közben a kilépők száma sokéves mélypontra esett. A BiztosDöntés.hu elemzése szerint nemcsak a taglétszám, hanem a befizetések összege is új csúcsokat döntöget. A rekordszámok szerint egyre több magyar gondolja úgy, hogy időskora anyagi biztonságához nem lesz elég az állami nyugdíj.