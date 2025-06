Átlépett egy határt a forint

A reggeli 400,58 forintos nyitáshoz képest is erősödni tudott a forint az euróval szemben, délelőtt fél 11 után, nem sokkal 12 óra után ismételten a 400 forintos lélektani határ alá került az euróárfolyam, cikkünk írásakor 399,72 forintért adták a közös európai fizetőeszközt a bankközi devizapiacon.

