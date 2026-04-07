Az amerikai alelnök még a forintot is felbeszélte?

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 382,01 forintról 381,84 forintra csökkent 18 órakor, napközben 380,94 forint és 383,30 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 414,50 forintról 412,72 forintra süllyedt, míg a dollár jegyzése 331,10 forintról 330,02 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1538 dollárról 1,1572 dollárra változott.
(MTI)
