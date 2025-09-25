Az aranypiacra is kihathat a Fidesz és a Tisza közötti küzdelem

Az elmúlt bő másfél évben kis túlzással hetente találkozhattunk azokkal a hírekkel, hogy az arany dollárban jegyzett, unciánkénti ára újabb és újabb történelmi csúcsot döntött. A nemesfém értéke ezen időszak alatt több mint nyolcvan százalékkal emelkedett – írja a lapcsaládunkhoz, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az arany ára minden devizában emelkedik, de idén az amerikai vásárlók érzik leginkább a drágulást

2024. januárjában még 2040 dolláron jegyezték az aranyat, a héten pedig már a 3800 dollárt is átütötte az árfolyam, a határidős jegyzéseket figyelve. Az azonnali (spot) piacon 2790 dollár körül van a rekord. Az árakat a geopolitikai konfliktusok, gazdasági bizonytalanságok, Donald Trump politikája és a Fed kamatcsökkentével kapcsolatos várakozások is hajtják.

Amikor az arany áráról beszélünk, akkor a dollárban jegyzett, uncinánkénti árat tekintjük mérvadónak. Más devizákban viszont, az amerikai fizetőeszköz gyengülése miatt, nem olyan látványos a drágulás.

„Az év eleje óta 70 forintot erősödött a magyar deviza a dollár ellenében, így forintban számolva mérsékeltebb, 10-15 százalékos aranyár-emelkedés valósult csak meg. Mindenki számára megy fel az arany árfolyama, újabb csúcsokat döntve, de nem olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban” – tette hozzá Schmidt Kálmán. A jövő évi választás viszont alapvetően változtathaja meg a helyzetet az arany iránt érdeklődő befektetők számára.

