Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Befektetés Arany Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Az aranypiacra is kihathat a Fidesz és a Tisza közötti küzdelem

Imre Lőrinc

Az arany dollárban jegyzett árfolyama óriási szárnyalást mutat az év eleje óta. A forint erősödése miatt ugyanakkor a hazai vásárlók kevésbé érzik olyan drasztikusnak a nemesfém drágulását. A jövő évi választás akár meg is fordíthatja ezt a trendet.

Az elmúlt bő másfél évben kis túlzással hetente találkozhattunk azokkal a hírekkel, hogy az arany dollárban jegyzett, unciánkénti ára újabb és újabb történelmi csúcsot döntött. A nemesfém értéke ezen időszak alatt több mint nyolcvan százalékkal emelkedett – írja a lapcsaládunkhoz, a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

Az arany ára minden devizában emelkedik, de idén az amerikai vásárlók érzik leginkább a drágulást
Az arany ára minden devizában emelkedik, de idén az amerikai vásárlók érzik leginkább a drágulást
Fotó: Depositphotos

2024. januárjában még 2040 dolláron jegyezték az aranyat, a héten pedig már a 3800 dollárt is átütötte az árfolyam, a határidős jegyzéseket figyelve. Az azonnali (spot) piacon 2790 dollár körül van a rekord. Az árakat a geopolitikai konfliktusok, gazdasági bizonytalanságok, Donald Trump politikája és a Fed kamatcsökkentével kapcsolatos várakozások is hajtják.

Amikor az arany áráról beszélünk, akkor a dollárban jegyzett, uncinánkénti árat tekintjük mérvadónak. Más devizákban viszont, az amerikai fizetőeszköz gyengülése miatt, nem olyan látványos a drágulás.

„Az év eleje óta 70 forintot erősödött a magyar deviza a dollár ellenében, így forintban számolva mérsékeltebb, 10-15 százalékos aranyár-emelkedés valósult csak meg. Mindenki számára megy fel az arany árfolyama, újabb csúcsokat döntve, de nem olyan mértékben, mint az Egyesült Államokban” – tette hozzá Schmidt Kálmán. A jövő évi választás viszont alapvetően változtathaja meg a helyzetet az arany iránt érdeklődő befektetők számára.

Erről, az arany ralijának hátteréről, illetve a jegybanki, köztük a Magyar Nemzeti Bank aranyvásárlásainak felpörgéséről a Privátbankár.hu cikkében olvashatnak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem lesz boldog, ha meglátja, milyen gyenge lett a forint

Nem lesz boldog, ha meglátja, milyen gyenge lett a forint

Gyengült kissé a forint csütörtök reggelre az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.

Szívhatja a fogát, ha eurót venne – elszomorító a forintra nézni

Szívhatja a fogát, ha eurót venne – elszomorító a forintra nézni

Nem volt jó napja a forintnak.

Ki fog kopni az ESG, de mi lesz helyette?

Jelentős enyhítések történtek az elmúlt hónapokban az európai és így a magyar cégekre is vonatkozó ESG szabályozásokban. A könnyítéssel érintett vállalatok pezsgőt bontottak, de ez mégsem jelenti azt, hogy a fenntarthatósági szempontokat egyszerre kidobhatják az ablakon. Sőt, épp ellenkezőleg, ettől függetlenül az ESG kifejezés könnyen kikophat a mindennapjainkból. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencia kerekasztal-beszélgetésén jártunk.

A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

A forint lába előtt hever a világ szerda reggel

390-es árfolyam alatt jár az euró, de dollárt és svájci frankot is olcsóbban vehetünk, mint tegnap este.

Kis forintremegés reggelre

Kis forintremegés reggelre

Az euróval szembeni jegyzés azonban továbbra is a 390-es szint alatt van.

Jól indult a hét a devizapiacon: még erősebb a forint

Jól indult a hét a devizapiacon: még erősebb a forint

Erősödött a forint árfolyama.

Elfogytak a jelzők arra, mit csinál a forint

Az euróval szemben már a 388-as szinttel is kacérkodott, de 328-as dollárra is rég volt példa.

Véget ért a forint hatalmas menetelése

Véget ért a forint hatalmas menetelése

A hetek óta tartó jelentős erősödés után pénteken gyengült a magyar fizetőeszköz.

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Paradigmaváltás történt idén Európában a cégekre vonatkozó fenntarthatósági előírásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság rájött, hogy túlzott, irreális és sok esetben értelmetlen elvárásokat támasztott a vállalatok felé, akiknek február óta egy új, sokkal ésszerűbb realitáshoz kell már alkalmazkodniuk. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián ebbe az új érába kaphattunk betekintést.

nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168