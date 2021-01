Az Atlétikai Centrum közelébe kerül majd a kínai egyetem

Január elsején írtunk arról, hogy a kormány ingatlannal segíti a Fudan Egyetem magyarországi megjelenését. A rendelet szövege ugyan nem konkretizálja az ingatlant, ám már akkor feltételeztük, hogy vélhetőleg megtalálhatták, hogy hol helyezik majd el a kampuszt. Erre utalt, hogy egészen konkrétan meghatározták, hogy a 2021-es költségvetés terhére 821 492 000 forint kötelezettséget vállalnak.

Az Atlétikai Centrum közelébe kerülhet az egyetemi kampusz (Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség) Az Atlétikai Centrum közelébe kerülhet az egyetemi kampusz (Forrás: Magyar Atlétikai Szövetség)

A Népszava szerdán azt írta, az új Atlétikai Centrummal átellenben, a Kvassay-híd másik oldalán épülhet fel a kínai Fudan Egyetem első európai campusa. Az viszont egyelőre nem tisztázott, hogy az egykori Nagyvásártelep, a Kvassay Jenő út, illetve a Ráckevei Duna-ág határolta telekegyüttesből mely ingatlan(oka)t kapja meg a kínai egyetem a fejlesztéshez. A telkeket mindenesetre a kormány vásárolja meg a Fudan Egyetem európai belépéséhez több százmillió forintért.

A lap szerint a hatalmas területen egyébként több olyan ingatlan is található, amelyet az államnak még nem sikerült megvásárolnia. Mint írják a területre az oslói székhelyű Snohetta építésziroda készített mestertervet, amelyben a kollégium és sportcélú épületek mellett kereskedelmi –, lakó- és irodafejlesztés is szerepelt. Ez utóbbi funkciókra szánt területen épülhet fel a kínai campus. De bőven marad még hely minden másra is, hiszen az egykori ipartelep 130 hektáron terül el.