Az első szellő elfújja, olyan gyenge a forint

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró fél nyolckor 395,41 forinton állt, magasabban a hétfő kora esti 395,09 forintnál. A dollár jegyzése 337,75 forintról 338,16 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 421,30 forintról 421,97 forintra nőtt. Az euró 1,1692 dollárra változott a hétfő esti 1,1697 dollárról.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
(MTI)