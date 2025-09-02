Az első szellő elfújja, olyan gyenge a forint

További friss árfolyamokat itt találhat , laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja .

Az euró fél nyolckor 395,41 forinton állt, magasabban a hétfő kora esti 395,09 forintnál. A dollár jegyzése 337,75 forintról 338,16 forintra emelkedett, a svájci franké pedig 421,30 forintról 421,97 forintra nőtt. Az euró 1,1692 dollárra változott a hétfő esti 1,1697 dollárról.

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!