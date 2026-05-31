8p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Befektetés Befektetési alap Klasszis 2026

Az értelmetlen jogszabályok megváltoztatását várják az alapkezelők a kormánytól

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Nem a divatot követik, hanem az értékalapú befektetésekben hisznek az Accorde Alapkezelőnél – mondja Gyurcsik Attila, vezérigazgató és Mezei Magdolna igazgatósági tag. Az Accorde lett 2026-ban az Év Alapkezelője.

Az idén tízéves az Accorde Alapkezelő, és el is nyerte a Privátbankár.hu Klasszis 2026 – Az Év Alapkezelője díjat. Miben lettek jobbak a versenytársaknál? 

Gyurcsik Attila.: Nagyon szép megkoronázása ez a díj a tízéves fennállásunknak. Négy évvel ezelőtt egyszer már elnyertük ezt a díjat, akkor még 200 milliárd forint körüli vagyont kezeltünk, most már 900 milliárd forintnál járunk. Ez az eredmény is önmagáért beszél, hiszen a növekedést alapvetően piaci körülmények között, piaci hozamokkal, piaci versenyben értük el és nem tendereken indulva nyertünk el nagy megbízásokat. A mi esetünkben a magánügyfelek döntöttek úgy, hogy az eredményeinket látva ránk bízzák a megtakarításaikat. 

Hogyan telt ez a tíz év a kezdetektől? 

Mezei Magdolna: Mozgalmas időszak volt, hiszen volt közben egy Covid-járvány, kitört több háború, és a gazdaságpolitika sem volt támogató a mi szektorunknak, nagyon komoly versenytársat kaptunk a lakossági állampapírok formájában. 2019-ben, az indulásunk után nem sokkal került a piacra a MÁP Plusz, amely úgy kínált kockázatmentesen öt százalék körüli hozamot, hogy nulla százalékos volt a kamatkörnyezet, ami azt jelentette, hogy az alapjaink a költségekkel együtt mínuszból indultak. Az, hogy ilyen körülmények között ekkora fejlődésen mentünk át tíz év alatt, már önmagában óriási teljesítmény.

Tíz éve a Concorde Értékpapír mellett jött létre az Accorde Alapkezelő, de korábban volt egy Concorde Alapkezelő is, amely most Hold néven működik. Felhasználták az ottani tapasztalatokat? 

M. M.: Nem, mi gyakorlatilag teljesen nulláról indultunk el. Leültünk szabályzatokat és engedélykérelmet írni. Teljesen minimális létszámmal, tapasztalat nélkül alapítottuk meg a céget. Egyikünk sem a szakmából jött, én operatív vezető voltam a Concorde-nál, Attila pedig elemzési vezető, alapkezelőt belülről egyikünk sem látott korábban. 

Mennyire nehéz most a piacon megtalálni a jó szakembereket?

GY. A.: Jó szakembereket, portfóliómenedzsereket mi leginkább kinevelni tudunk. Szerencsére nagyon divatos ez a szakma, minden fiatal portfóliókezelő szeretne lenni. Még azok is, akik a back office-os állásokra jelentkeznek, két év múlva már portfóliókat akarnak kezelni. Ez nem volt mindig így. Jelenleg húszan dolgozunk az alapkezelőben, ebből hatan kezelünk portfóliókat most, hogy már jöttek hozzánk fiatalok is. 

Gyurcsik Attila: A kockázatarányos hozamaink mindig kiemelkedően jók voltak a múltban is, és most is, ezt értékelik
Gyurcsik Attila: A kockázatarányos hozamaink mindig kiemelkedően jók voltak a múltban is, és most is, ezt értékelik
Fotó: Accorde Alapkezelő

Kikből áll most az ügyfélkör? 

GY. A.: A nagy részük most már lakossági ügyfél, amire büszkék vagyunk. A kezdetek kezdetén mi is nagyobb részben az intézményi ügyfelekre támaszkodtunk, hiszen elemzési vezetőként jó kapcsolatrendszerem volt, ismertem ezeket a befektetőket, és azt gondoltam, könnyebb őket meggyőzni nulla kilométeres alapkezelőként, mint a kisbefektetők széles körét. Ebben a szakmában nagyon nehéz úgy eladni valamit, hogy nem tud az alapkezelő legalább három- vagy ötéves múltbeli teljesítményt felmutatni. Persze próbálkoztunk a hazai privátbankoknál, de azt mondták: jöjjünk vissza három-öt év múlva. Kezdetben az anyavállaltunkra, a Concorde-ra támaszkodtunk, az eredmények viszont szépen jöttek, és most már minden privátbankban ott vagyunk. A vagyon több, mint fele tőlük érkezik. Az intézményeknek eközben próbáltunk olyan alapokat értékesíteni, amelyek máshol nem elérhetőek, ilyen például a román részvényalapunk, amelynek kilenc év alatt négy és félszeresére nőtt az egy jegyre jutó nettó eszközértéke vagyis az árfolyama.

Az idén négy alapotok is nyert valamilyen díjat. Most melyek a legsikeresebb alapjaitok?

M. M.: Idén az Accorde Prizma nyert első díjat, tavaly viszont az Accorde Abacus lett a győztes az abszolút hozamú alapok között, amely mára a legnagyobb abszolút hozamú alap is lett Magyarországon, több mint 300 milliárd forintos kezelt vagyonnal. 

És miért szeretik ennyire az ügyfelek az alapjaikat?

GY. A.: Kizárólag a hozam, a teljesítmény miatt. A kockázatarányos hozamaink mindig kiemelkedően jók voltak a múltban is, és most is, ezt értékelik. A mi filozófiánk a kezdetek kezdetétől az, hogy próbálunk a legmagasabb hozzáadott értékű szegmensben dolgozni. Ezért van sok abszolút hozamú alapunk, és ezért hoztunk létre olyan alapokat, mint a román, a görög vagy a lengyel részvényalap. Utóbbit a lengyel választások előtt egy héttel indítottuk, így jó időzítéssel egy jó sztorit építettünk fel. Az alapkezelői iparág kétféle irányba fejlődik, az egyik a passzív termékek, ETF-ek világa, amelyekkel mi költségekben nem tudunk versenyezni, a másik a magas hozzáadott értékű alapoké, mi ebben próbálunk értéket teremteni az ügyfeleink számára. 

A választásokkal Magyarországon megváltozott a politikai helyzet. Ebben láttok-e valamilyen lehetőséget, vagy kerestetek-e már ebben valamilyen lehetőséget eddig?

M. M.: Bízunk abban, hogy legalább a szabályozói környezet kiszámíthatóbb lesz, mint eddig volt, és nem fog minket ennyire agyonnyomni ez a sok adminisztráció. Ez nagyon fontos lenne. a kategorizálási rendelet például egy szakmailag értelmezhetetlen jogszabályváltoztatás volt. Emellett a szabályzás próbálta a szektort az állampapírokkal szemben is versenyképtelenné tenni. Arra is volt törekvés, hogy az alapkezelők vásároljanak több magyar állampapírt, de ezt az Európai Unió keretei között nem lehetett rákényszeríteni a piaci szereplőkre. Azt még el lehet érni szabályozással, hogy több állampapírt vásároljon egy alapkezelő, de az uniós jog alapján nem korlátozhatják, hogy ezek a papírok kizárólag magyar állampapírok legyenek. Emiatt itt maradt egy rendelet, mert kitáncolni belőle már nem akart az előző kormány, amely igazából csak fejfájást okoz mindenkinek, és az állam sem járt jobban vele. 

A tranzakciós illeték kiterjesztése a befektetési alapokra hogyan érinti a piacot? 

GY. A.: Ezen valójában minimális bevétele van az államnak, és szintén kedvezőtlenül hat a versenyképességünkre, mivel csak a magyar ISIN-kóddal rendelkező alapokat érinti. A külföldi alapkezelőket nem büntetik ezzel. Egy ilyen intézkedéssel a magyar állam csak azt éri el, hogy a magyar emberek külföldi alapkezelőkre bízzák a megtakarításaikat, a külföldi alapok pedig nyilvánvalóan nem a magyar gazdaságba fektetnek be elsősorban. A magyar alapkezelők viszont, mi is itt az Accorde-nál, ha látunk jó sztorit a magyar gazdaságban, akkor befektetünk a lehetőségbe.

Mezei Magdolna: Bízunk abban, hogy legalább a szabályozói környezet kiszámíthatóbb lesz
Mezei Magdolna: Bízunk abban, hogy legalább a szabályozói környezet kiszámíthatóbb lesz
Fotó: Accorde Alapkezelő

Tárgyaltak már ezekről a problémákról Kármán Andrással, az új pénzügyminiszterrel?

M. M.: Nem. Valószínűleg nem is ez az első problémák egyike, amit meg kell oldania. De nagyon jó lenne, ha javítanák a magyarországi alapkezelők versenyképességét, mert lenne lehetőség arra, hogy Budapest újra pénzügyi központtá válhasson. 

Milyen témájú alapok lehetnek szerintetek most a jövőben a népszerűek?

GY. A.: A mi logikánk alapvetően mindig is az volt, hogy a nagy hájpokat megpróbáltuk elkerülni. Nem indítottunk sem mesterséges intelligenciára fókuszáló alapot, sem bitcoin alapot, akkor sem, amikor ez a téma volt éppen a legnépszerűbb. A mi filozófiánk mindig az értékalapú logika volt, és az is marad. Persze van néhány terv a boszorkánykonyhában, ezek olyan témákhoz kapcsolódnak, amelyekben erősek vagyunk: abszolút hozamú és régióspecifikus alapok. Most alapvetően keleti irányba kacsintgatunk, akad egy-két olyan fejlődő ország, amely még izgalmas lehet.

Például melyik?

GY. A.: Üzbegisztánban például most kezdődik a tőkepiac felfutása, nagyon jó ott a demográfiai helyzet, dinamikus a növekedés, izgalmas sztorik jöhetnek onnan a jövőben. Most lesz az első nagy elsődleges tőzsdei kibocsátás is, amit rendkívül nagy várakozás övez.

Mit várnak az idén? Az MNB minden hónapban dinamikus tőkebeáramlást mér az alapoknál. Ki fog tartani ez a jó időszak? 

M. M.: A 2022-es válság óta kumuláltan ötven százalék körüli infláció volt, ami nagyon komoly vagyonvesztést jelentett azok számára, akik nem foglalkoztak a pénzükkel. Ez nagyon sokat segített abban, hogy sokkal tudatosabbá váljanak a magyar megtakarítók, és elkezdjenek alternatívát keresni a banki betétekhez képest. Ennek a haszonélvezői voltak a lakossági állampapírok, de a befektetők egy része elkezdett kockázatosabb eszközök felé fordulni. Mi ennek a szegmensnek kínálunk alapokat. Annak persze, hogy hogyan fog hozzánk a jövőben pénz beáramlani, a jogszabályokon is múlik.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Balásy Zsolt, a HOLD Alapkezelő portfólió-menedzsere: nem lehet túlértékelni azt, hogy megszabadultunk az eddigi rezsimtől

Nehéz lesz lejönni a benzinárstopról, a rezsicsökkentésről – interjú

Mi az igazán nagyszerű a választások eredményében, és hogyan lesz ebből gazdasági fellendülés? Hogyan támasztja alá ezt még a forintárfolyam is? Miért nehéz, de szükséges lejönni a NER-szerekről? Mi köze az OTP-nek a Hormuzi-szoroshoz? Interjú Balásy Zsolttal, a HOLD Alapkezelő portfólió-menedzserével.

Nézze csak, mit csinált a forint Magyar Péter örömhírére!

Nézze csak, mit csinált a forint Magyar Péter örömhírére!

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben pénteken estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Újabb csúcsra pörgött a forint a nagy megállapodás hírére

Újabb csúcsra pörgött a forint a nagy megállapodás hírére

Magyar Péter miniszterelnök péntek kora délután bejelentette, hogy megvan a megállapodás az uniós pénzekről, ami természetesen a forint árfolyamát sem hagyta hidegen.

Slíz Bálint

„Először lássuk meg, hogy áll a költségvetés, essenek ki az esetleges csontvázak” – Interjú

Idén is díjazták a Marketprog Alapkezelő Himalája Befektetési Alapját az Alapkezelő Klasszis 2026 rendezvényén. A termék a Legjobb Abszolút Hozamú és Származtatott Alap kategóriában ért el második helyezést, a magas kockázatú alapok mezőnyében. A Marketprog portfóliómenedzsere lapunknak elmondta, hogy alapvetően külföldi eszközökbe fektetnek, azonban a választások után a forintot és a magyar részvényeket érintő piaci hullámból nem maradhattak ki. Slíz Bálintot az euró magyarországi bevezetéséről is kérdeztük, illetve arról is, hogy mely szektorok ígérik a legjobb hozamot most a piacon.

Új növekedési szakaszba lép a 4

Új növekedési szakaszba lép a 4iG

A 4iG Csoport 203 milliárd forintos árbevétellel és 69,3 milliárd forintos kamat-, adófizetés és amortizáció előtti nyereséggel zárta 2026 első negyedévét. A hosszú akvizíciós és transzformációs időszakot követően a vállalatcsoport működésének konszolidációjára, a szakholding-struktúra megerősítésére és a további nemzetközi növekedés előkészítésére helyezi a hangsúlyt. A 4iG közlése szerint a fejlődéséhez a távközlési üzletág továbbra is stabil alapot biztosít, miközben az űr- és védelmi ipari divízió már a csoportszintű nettó árbevétel több mint 11 százalékát adja. A társaság nemzetközi kötvénykibocsátást készít elő, amely a további nemzetközi terjeszkedést és a távközlési holding korábbi akvizíciós hiteleinek refinanszírozását is támogathatja. A cég ősszel nemzetközi kötvénykibocsátást tervez.

Az S&P ítéletére vár a forint

Az S&P ítéletére vár a forint

A hitelminősítő döntése kulcsfontosságú lehet a heti záróárfolyamban. Egyre acélosabb árfolyamot céloz meg a reggeli órákban a forint. Már a 354-es szintet közelíti az euróval szemben.

Besokalltak, Trump miatt inkább mindenen túladnak a befektetők

Így indult a csütörtöki nap Európában.

Így döntött a csúcstámadásról a forint

Így döntött a csúcstámadásról a forint

A nem akármilyen szerdai napot követően erre indult a forint csütörtök reggel.

Megérezték: csak toporogtak a bombázás előtt a részvénypiacok

Megérezték: csak toporogtak a bombázás előtt a részvénypiacok

Emelkedetek ugyan a főbb részvényindexek, de az elmozdulás nem volt jelentős.

Ma is kigyúrta magát a forint

Erősödött a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG