Az eurót pofozta, a dollárral elgyengült a forint

Vegyesen alakult pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is vegyes eredménnyel fejezte be a magyar fizetőeszköz – jelentette az MTI.

Az eurót este hat órakor 380,98 forinton jegyezték a reggel hét órai 381,28 forint után,

a dollár jegyzése 320,70 forintra ment fel 319,76 forintról,

míg a svájci franké 415,65 forintra csökkent 415,97 forintról.

A forint így az euróval és a svájci frankkal szemben 0,1 százalékkal erősödött, a dollár ellenében pedig 0,3 százalékkal gyengült. A forint a hetet az euróval és a dollárral szemben 0,3 és 0,8 százalékos erősödéssel fejezte be, míg a svájci frank ellenében 0,4 százalékos gyengüléssel végzett. A forint januári teljesítménye 0,9 és 2,1 százalékos erősödés az euróval és a dollárral szemben, és 0,6 százalékos gyengülés a svájci frank ellenében.