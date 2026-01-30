1p
Az eurót pofozta, a dollárral elgyengült a forint

A magyar fizetőeszköz árfolyama világos tendencia nélkül alakult a hét utolsó munkanapján.

Vegyesen alakult pénteken a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon, és a hetet is vegyes eredménnyel fejezte be a magyar fizetőeszköz – jelentette az MTI.

  • Az eurót este hat órakor 380,98 forinton jegyezték a reggel hét órai 381,28 forint után,
  • a dollár jegyzése 320,70 forintra ment fel 319,76 forintról,
  • míg a svájci franké 415,65 forintra csökkent 415,97 forintról.

A forint így az euróval és a svájci frankkal szemben 0,1 százalékkal erősödött, a dollár ellenében pedig 0,3 százalékkal gyengült. A forint a hetet az euróval és a dollárral szemben 0,3 és 0,8 százalékos erősödéssel fejezte be, míg a svájci frank ellenében 0,4 százalékos gyengüléssel végzett. A forint januári teljesítménye 0,9 és 2,1 százalékos erősödés az euróval és a dollárral szemben, és 0,6 százalékos gyengülés a svájci frank ellenében.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Kevin Warsht, a Federal Reserve korábbi kormányzóját választotta a jegybank következő vezetőjének, miután Jerome Powell elnök májusban lemond.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel.

Gyengült ma a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a bankközi devizapiacon a reggeli árfolyamokhoz képest.

Mintegy 15 milliárd forintot ír majd jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin a Magyar Államkincstár a Babakötvény következő, február 2-án esedékes kamatfizetésekor, a kamatfordulót követően a Babakötvény hozama 7,4 százalékra emelkedik, amivel a jelenleg legmagasabb kamatot kínáló, kockázatmentes lakossági állampapírrá lép elő, tovább gyarapítva a gyermekek jövőjére félretett megtakarítások értékét – közölte a Magyar Államkincstár (MÁK) csütörtökön az MTI-vel.  

Erősödött csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.  

Nem volt jó napja a forintnak.

 Kedden erősödött a forint az euróval és a dollárral szemben is.

Bemondták az elemzők meddig tombolhat még az arany. Masszív drágulás után sem szűnik az izgalom az aranypiacon.

Ezt a mozgást nem lesz nehéz felülmúlni a későbbiekben. Nem kell mindig úgy sietni.

