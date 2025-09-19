Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

6p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Befektetés ESG KPMG

Az illúziók vége, a racionalitás kezdete

Imre Lőrinc

Paradigmaváltás történt idén Európában a cégekre vonatkozó fenntarthatósági előírásokkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság rájött, hogy túlzott, irreális és sok esetben értelmetlen elvárásokat támasztott a vállalatok felé, akiknek február óta egy új, sokkal ésszerűbb realitáshoz kell már alkalmazkodniuk. A Klasszis Média által szervezett ESG konferencián ebbe az új érába kaphattunk betekintést.

2025. február 26-a kulcsdátum az európai ESG szabályozással kapcsolatban. Az Európai Bizottság ekkor mutatta be az úgynevezett „Omnibusz” javaslatcsomagot, amely jelentős könnyítéseket hozott a cégekre vonatkozó fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségekkel kapcsolatban. A megváltozott környezethez a magyar szabályozás is alkalmazkodott: júniusban módosították a hazai ESG törvényt, aminek legfontosabb velejárója az volt, hogy lényegesen szűkült a beszámolási kötelezettséggel érintett vállalkozások köre, és a jelentéssel járó adminisztrációs terhek is jelentősen csökkentek.

„Az illúzióvadászat februárban véget ért, maradtak a valós tőke- és pénzpiaci igények” – mondta Molnár Csaba Gábor, a hazai szabályozásért felelős Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ESG igazgatója a Klasszis Média által szervezett ESG konferencián. És hogy mi vezetett a változáshoz? Valójában az, hogy a kezdeti szabályozói tervek túlzottan is ambiciózusak és bürokratikusak voltak, miközben az európai vállalatok döntő többsége még mindig nem tudja pontosan, mi az az ESG.

A túlzott elvárás túlzott megfelelést eredményezett

A beszámolási kötelezettséggel érintett vállalatok a nagy megfelelési kényszer súlya alatt az első compliance jelentéseket alaposan túlizgulták. „Mindenkiben az volt, hogy csak biztosan megfeleljen az előírásoknak, ezért rendkívül terjengős, számos teljesen felesleges pontra is kitérő jelentéseket készítettek” – érzékeltette az első ESG szabályozás okozta pánikhangulatot a cégek körében Molnár Csaba Gábor.

A vállalatok a kettős lényegességi elemzés (DMA) lázában égtek, ugyanakkor az ESG szakértő szerint a két láb közül a fenntarthatósági jelentéseknek inkább arra kell koncentrálniuk, hogy az adott cég és közvetlen beszállítóinak működése miként hat a környezetre és a társadalomra. „A hatáslényegességet kell vizsgálni a pénzügyi lényegesség helyett” – jelentette ki Molnár Csaba Gábor.

Molnár Csaba Gábor előadása a Klasszis Média által szervezett ESG konferencián
Molnár Csaba Gábor előadása a Klasszis Média által szervezett ESG konferencián
Fotó: Klasszis Média / Csanády Lőrinc

A DMA másik lábát, a fenntarthatósági szempontok pénzügyi, üzleti eredményekre gyakorolt hatásait pedig inkább a mindennapi működésbe kell átültetni és hatékony, belső kockázatkezelési rendszereket kell ennek szellemében kialakítani. Az SZTFH ESG igazgatója arról is beszélt, hogy bár az ESG beszámolók növelik a transzparenciát, fontos, hogy az a vállalat működését támogassa, és ne forduljon át esztelen riportingba.

Hogyan néz ki az új ESG-korszak?

Az új éra jóval racionálisabb ESG szabályozói keretei idehaza egy szentháromság köré épülnek fel: ez a maximum kérdőív, a közvetlen szállító és a felkészülési időszak tengelyen írható le. Ezek olyan teljesíthető elvárások, amik jóval tisztább körülményeket teremtenek a vállalkozások számára. Vagyis:

  •  a maximum kérdőív a február előtti állapotokhoz képest kevesebb (151) és lényegre törőbb kérdéseket tartalmaz, amik az ESG beszámoló és az ellátási lánc átvilágításának alapjait jelentik
  • a vállalatoknak csak a közvetlen beszállítókat szükséges átvilágítaniuk az ESG szempontjából
  • a felkészülési időszak biztosítása, főként a mikro- és kis-, illetve középvállalatok számára is.

Ez jelenti tehát az új korszak szellemiségének alapjait, de nézzük, hogy pontosan hogyan változott a beszámolási kötelezettséggel érintett vállalatok köre! Kezdésként érdemes megemlíteni, hogy a magyar ESG törvény 2025. júniusi módosítását az Európai Bizottság „Omnibusz” javaslatcsomagjának megjelenése előzte meg. Ez jórészt a 2024. szeptemberében megjelent, az Európai Unió versenyképességét élesen kritizáló Draghi-jelentésből táplálkozik. Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi elnöke és Olaszország volt miniszterelnöke a bírálatai között megemlítette az ESG túlszabályozást, vagyis, hogy rengeteg új előírás jelent meg, amik fojtogatólag hatnak a cégek működésére.

Az Európai Bizottság módosításaira júniusban a magyar szabályozó is reagált az ESG törvény átalakításával. Ennek nyomán az idei évben a már beszámolási kötelezettséggel érintett nagyvállalatoknál nem történt változás (ez kb. húsz céget takar), a második hullámban érkező nagyvállalatok esetében viszont jelentősen csökkentette az érintettek számát (kb. 120-130 társaságra).

Az igazi könnyítés a KKV szektort érintette: a mikro- és kisvállalkozások nem világíthatók át, a középvállalkozások esetében pedig csak önkéntes átvilágítás végezhető. Beléphet a folyamatba az állami ESG minősítő is, ami hozzáfér az SZTFH ESG menedzsmentplatformjához.

Greenwashing, önjelölt szakértők: ez már a múlt!

Apropó, ESG minősítők! Amikor megjelentek az első, ma már túlzott szabályozói elvárások, természetesen ezzel együtt az önjelölt fenntarthatósági szakértők, ESG tanúsítók, tanácsadók száma is megszaporodott. Az új ESG törvény viszont szeretné ezt a piacot is kifehéríteni, személyes referenciamunkák előírásával, valamint kötelezővé teszi a megfelelő képzések elvégzését és a tudás folyamatos, naprakészen tartását.

Az elmúlt években elharapózott a „greenwashing, aminek az ésszerűbb szabályozás próbál gátat vetni
Az elmúlt években elharapózott a „greenwashing, aminek az ésszerűbb szabályozás próbál gátat vetni
Fotó: Depositphotos

A túlzott, a valóságtól elrugaszkodott előírásoknak egyik következménye az elmúlt években a „greenwashing” gyakorlatának elterjedése is volt. Vagyis, hogy a cégek különböző kommunikációs és marketing eszközökkel élve próbálták magukat „zöldre festeni”, és a valóságosnál jóval fenntarthatóbbnak, a környezeti hatásoktól sokkal jobban aggódóknak beállítani magukat.

Molnár Csaba Gábor szerint ennek az irracionális helyzetnek lett idén vége. „Az illúziókat felejtsük el, a szakma is kezdje el böngészni a magyar ESG törvényt és kapcsolódó rendeleteit” – fogalmazott. Ugyanis a klímaváltozás egy tudományos tény, aminek nyomán megszaporodtak a természeti katasztrófák, időjárási anomáliák. Vagyis egyre fontosabb, hogy a vállalatok felmérjék a nem pénzügyi kockázataikat is. A cél, hogy ezeket a természeti, környezeti károkat ne a vállalatoknak, kormányoknak kelljen finanszírozniuk, hanem minél jobban meg lehessen őket előzni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Nehéz elhinni, hogy milyen szépen tartja magát a forint

Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama.

Szemet kápráztató a forint teljesítménye

Szemet kápráztató a forint teljesítménye

Napközben 388 forint alá is ment az euró. 

Jobban teszi, ha nem néz rá a forintra csütörtök reggel

Jobban teszi, ha nem néz rá a forintra csütörtök reggel

Friss árfolyamok.

Húzhatja a száját, ha eurót kell vennie

Húzhatja a száját, ha eurót kell vennie

Nem sok okot adott az örömre a forint.

Melegség tölheti el a szívét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Melegség töltheti el a szívét, ha meglátja, mennyibe kerül egy euró

Szerda reggel továbbra is a 390-es szint alatt tanyázott a forint az uniós pénzzel szemben a bankközi devizapiacon.

Az euró mint kobra nézett a forintra

Az euró, mint kobra nézett a forintra

Vegyesen alakult kedden a forint árfolyama, de az euróval szemben nem mozdult.

Rövidtávon fájhat, de később kamatostul fizet az ESG

Rövidtávon fájhat, de később kamatostul fizet az ESG

Az elmúlt években a vállalatok életében is fontossá vált a fenntarthatósági szemlélet, ami egyfelől organikusan, az éghajlatváltozásra adott természetes válaszként, másfelől pedig a jogalkotók hatására, felülről irányítottan is terjed a hazai céges világban. Európai Uniós irányelvek, a Magyar Nemzeti Bank zöld ajánlásai, az ESG-törvény: az a vállalat, amely csak legyint ezekre, hosszabb távon nagyon gyorsan kieshet a versenyből.

Nyugodtan ébredt ma a forint

Nyugodtan ébredt ma a forint

Alig változott, stabilan tartja a 390 alatti szintet a forint az euróval szemben.

Erősen kezdte a hetet a forint

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénteken is nagyot ment forint, lehet szaladni a váltókhoz

Bombaformában van a forint, lehet szaladni a váltókhoz

A magyar fizetőeszköz nagyon jó formát mutat az elmúlt hetekben.   

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168