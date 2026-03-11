Az lett volna a csoda, ha nem gyengül el a forint estére

Az eurót este hat órakor 386,57 forinton jegyezték a kora reggeli 383,73 forint után, a dollár jegyzése 334,04 forintra ment fel 329,87 forintról, a svájci franké pedig 428,39 forintra 424,47-ről.

Szerda esti jegyzésén a forint gyengébben áll a március havi kezdésnél mindhárom devizával szemben: 2,6 százalékkal az euró, 4,7 százalékkal a dollár és 3,3 százalékkal a svájci frank ellenében. (MTI)