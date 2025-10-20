Az örülhetett hétfőn, aki eurót venne

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,11 forintról 388,62 forintra csökkent 18 órakor, napközben 388,32 forint és 389,88 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,35 forintról 421,01 forintra süllyedt, míg a dolláré 333,75 forintról 334,28 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1675 dollárról 1,1658 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.