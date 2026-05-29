Az S&P ítéletére vár a forint

Mára tűzte ki a magyar államadós-osztályzat idei első felülvizsgálatát az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a kialakult gyakorlatnak megfelelően várhatóan késő este jelenti be döntését. Az S&P Global Ratings Magyarország hosszú és rövid futamú hazai és külső államadósság-kötelezettségeit jelenleg „BBB mínusz/A-3” besorolással tartja nyilván, és a hosszú távú „BBB mínusz” osztályzatra negatív kilátás van érvényben. A „BBB mínusz” a befektetési ajánlású sáv alsó széle, és ha az S&P innen leminősíti ezt az osztályzatot, akkor Magyarország ennél a cégnél átkerülne a magas hozamú – spekulatív – kategóriába.

A cég azonban nemrégiben összeállított előzetes elemzésében a kedvező tényezők között említette, hogy Magyar Péter miniszterelnök hivatalosan elkötelezte magát Magyarország euróövezeti csatlakozása mellett. Az S&P felidézte, hogy az euró bevezetését az Európai Bizottság megbízásából elvégzett legújabb Eurobarometer-felmérés szerint a magyarok 75 százaléka támogatja. A hitelminősítő kiemelte, hogy ez a legmagasabb lakossági támogatási arány az euróövezeten kívüli EU-tagállamok körében.

Az S&P hangsúlyozta azt is, hogy a balti köztársaságok és Horvátország esetében az euróövezeti csatlakozás a szuverén adósosztályzatok tipikusan két fokozatnyi javítását eredményezte a cég besorolási listáján.

Reggel 7 óra előtt nem sokkal az euróval szemben 354 forint 40 filléren jegyezték az eurót. A dollár 304 forint 60 filléren állt, míg a svájci frankért 388 forint 30 fillért kértek.

A forint árfolyamára jó hatással lehet az is, hogy 50-70 ezer külföldi vendég jön a hétvégi, budapesti Bajnokok Ligája futballdöntőre. A vendégek pedig rengeteget költenek majd. Többszáz millió ember nézi majd televízión keresztül a szombati Paris Saint-Germain és Arsenal közötti összecsapást, ami Budapestnek egy komoly turisztikai reklámja is lesz.

(MTI)