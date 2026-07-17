Bajban van a forint? Itt van, mennyiért adják az eurót péntek reggel

Gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 362,78 forintra erősödött röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 361,63 forintról. A svájci frank jegyzése 390,97 forintról 392,03 forintra emelkedett, a dollár pedig 315,90 forintról 317,22 forintra drágult.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.
Az euró jegyzése az esti 1,1446 dollárról 1,1436 dollárra gyengült.
(MTI)