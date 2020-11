BAMOSZ: októberben a befektetési alapokban kezelt vagyon elérte a vírus előtti szintet

Joe Biden megválasztott elnök lett az Egyesült Államokban

A CNN szerint elegendő elektori szavazatot szedett össze Joe Biden. Megerősítette ezt a New York Times is. Donald Trump egyelőre nem ismerte el a vereségét, több államban is megtámadta az eredményeket. Több külföldi vezető politikus is gratulált Bidennek, a magyar kormánytól eddig senki sem reagált.