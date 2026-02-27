Becsönget a szomszédhoz, ha meglátja ezt a forintárfolyamot

Gyengült pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest, de a hetet és február hónapot erősödéssel fejezte be.

Az eurót röviddel este hat óra előtt 377,04 forinton jegyezték a reggel hét órai 375,45 forint után, a dollár jegyzése 319,00 forintra ment fel 317,95 forintról, a svájci franké pedig 414,88 forintra emelkedett 411,41-ről.

Péntek esti jegyzésén a forint az euróval szemben közel egy százalék nyereségben állt a hét eleji kezdéshez képest, a dollár ellenében 1,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 0,4 százalékkal erősödött.

A forint februári teljesítménye 1,1 százalék erősödés az euróval, 0,8 százalék erősödés a dollárral és 0,3 százalék erősödés a svájci frankkal szemben.

(MTI)