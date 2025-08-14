Befűtött a kánikula a forintnak is

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 395,32 forintról 395,35 forintra változott 18 órakor, napközben 394,52 forint és 395,89 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 419,40 forintról 420,30 forintra erősödött, a dolláré pedig 337,80 forintról 339,59 forintra emelkedett.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1705 dollárról 1,1646 dollárra csökkent. (MTI)
