Belehúzott a forint pénteken

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,83 forintról 390,90 forintra csökkent 18 órakor, napközben 390,80 forint és 392,42 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 419,82 forintról 418,72 forintra csökkent, míg a dolláré 335,50 forintról 334,36 forintra süllyedt.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1681 dollárról 1,1691 dollárra változott, írta az MTI.