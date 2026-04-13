2p
Befektetés Lengyelország Választás 2026

Bemondta a szakértő a választás után: nagyot szólhat, ha a lengyel utat választjuk

mfor.hu

A választások után nem lenne meglepő, ha ez történne, figyelembe véve a hétvégi választáson győztes párt ígéreteit.

A piac valószínűleg párhuzamot fog vonni a 2023-as lengyel helyzettel, ahol a kormányváltás katalizálta az uniós támogatások folyósításának újraindulását. Ez jelentősen javította az üzleti bizalmat, ami a munkaerő-felvétel növekedéséhez, majd a fogyasztói bizalom emelkedéséhez vezetett – szögezi le a hétvégi magyar választási eredmények kapcsán megfogalmazott kommentárjában Pálfi Zoltán, a Fidelity International portfóliómenedzsere.

Hamar lecseng a választási eredmények zaja

A Varsói Értéktőzsde újjáéledési fázison ment keresztül, például a lengyel banki részvények értéke az elmúlt 2,5 évben megháromszorozódott. Ez nemcsak az erős gazdasági növekedést tükrözi, hanem azt is, hogy a vállalatok fundamentumai a vártnál ellenállóbbnak bizonyultak.

Magyarország esetében a győztes párt felvetette az eurózónához való csatlakozás lehetőségét négy éven belül. Amennyiben ezt megvalósítják, az támogathatja a devizát és csökkentheti az állami finanszírozási költségeket.

Ugyanakkor a Budapesti Értéktőzsde likviditása jelentősen alacsonyabb, mint a varsóié.

A rövid távú politikai zajtól függetlenül hosszú távú befektetési megközelítést tartunk fenn az FF EMEA Alap kezelésében. Bár a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3–6 hónapos távlatban a figyelem valószínűleg visszatér a vállalati fundamentumokra. Fontos kiemelni azt is, hogy egyetlen magyar befektetésünk, az OTP Bank, különböző makrogazdasági környezetekben egyaránt következetesen erős eredményeket ért el, akár alacsony, akár magas inflációs időszakokról van szó, és függetlenül a tágabb értelemben vett gazdasági növekedéstől.

Még a Microsoftot is lepipálja a magyar vállalat

A bank évek óta rendkívül nyereséges marad, nagyrészt függetlenül a politikai háttértől. Egy 1990-es IPO-kor befektetett 1 dollár ma körülbelül 260 dollárt érne, ami éves szinten körülbelül 20 százalékos hozamnak felel meg, és ezzel ugyanebben az időszakban olyan vállalatokat is felülmúl, mint a Microsoft és az SAP.

Blokád: újra rémes magasságban az olajár

Az Iránnal folytatott tárgyalások összeomlottak, Trump amerikai blokádot hirdetett.

Felpattant a magyar tőzsde a vasárnapi események után

A legtöbb papír árfolyama emelkedni tudott a hétfői kereskedés kezdetén. Voltak azért kivételek is.

Brutális ütemet diktál a forint – ennyit ér a választások után

Több éve nem láthattunk ehhez foghatót az árfolyamokat szemlélve.

Bombaformában várja a forint a vasárnapot

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

Ennyiért adják az eurót – merre tart a forint?

Javított valamennyit a forint.

Megjöttek az első számok: ennyit buktak a magyar családok az iráni válságon

Januárban még sokat kerestek az értékpapírokon a háztartások, februárban jött a feketeleves – írja a Privátbankár. 

A forinton már a tűzszünet sem segít?

Friss árfolyamok csütörtök reggel.

Mi történt a forinttal? Ennyiért adják az eurót

Vegyesen alakult a forint árfolyama.

Fellélegezhet a világ? Erősödés az ázsiai tőzsdéken, csökken az olajár

Egyesült Államok és Irán kéthetes tűzszünetben állapodott meg.

Valamitől nagyon erős lett a forint hirtelen

Az eurót hét órakor 375,59 forinton jegyezték.

