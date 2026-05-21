Benne maradt az ütés a forintban, így adják most az eurót

Gyengült a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 359,38 forinton jegyezték, magasabban a szerda esti 358,92 forintnál. A dollár jegyzése 309,27 forintra emelkedett 308,65 forintról, a svájci franké pedig 392,17 forintról 392,87 forintra nőtt.
Az euró árfolyama 1,1623 dollárra változott a szerda esti 1,1628 dollárról.
(MTI)