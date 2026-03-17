Benzinszagot érzett a forint, nem volt rajta sapka

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – jelentette az MTI.
- Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 391,34 forintról 388,46 forintra csökkent 18 órakor, napközben 387,79 forint és 391,97 forint között mozgott.
- A svájci frank jegyzése a reggeli 431,90 forintról 429,26 forintra süllyedt,
- míg a dollár jegyzése 341,13 forintról 336,98 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1470 dollárról 1,1527 dollárra változott.
További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.