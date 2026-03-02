1p
Befektetés Árutőzsdei termékek Gáz Iráni válság

Berobbant a gáz ára a tőzsdén

mfor.hu

Kifejezetten ideges kereskedési nyitány volt látható a TTF holland gáztőzsdén.

Jelentős, 20 százalékot meghaladó drágulással indított a gáz európai jegyzése hétfőn a közel-keleti helyzet okozta bizonytalanság hatására.

Az európai gázár az irányadónak számító TTF holland gáztőzsde legközelebbi, áprilisi jegyzésében 20,10 százalékkal emelkedett: 1 megawattóra 38,38 euróba került fél kilenckor, a hétfői kereskedés első 30 perce után. A gázár kezdetben ennél magasabban, 39,30 eurón is állt. A gázjegyzés három hónapja 27,31 eurón, egy éve 36,83 eurón, két éve 28,64 eurón zárt. (MTI)

