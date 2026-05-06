Berobbant a Samsung, szinte mindenkit lehagyott

A Samsung Electronics piaci tőkeértéke elérte az 1000 milliárd dollárt, miután a mesterséges intelligenciában használt chipek iránti fellendülő kereslet miatt a világ legnagyobb memóriagyártójának részvényei több mint négyszeresére drágultak egy éven belül.
A második ázsiai társaság
A dél-koreai vállalat részvényei szerda kora reggel 11 százalékkal erősödtek, ezzel a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC) után a második ázsiai cég lett, amely elérte az ezer milliárd dolláros határt. Az eladások alapján a világ legnagyobb memóriachip-gyártója néhány napja közölte, hogy a március végén lezárt negyedévben
félvezető ága történelmi nyereséget ért el, 49-szeres emelkedéssel 53 ezer 700 milliárd won (36,15 milliárd dollár) lett a profit az egy évvel korábbi 1100 milliárd won után. (MTI)